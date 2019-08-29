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Автобус насмерть сбил россиянина в Болгарии

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Автобус насмерть сбил россиянина в Болгарии

София, 29 августа. Турист из России погиб под колесами автобуса прошедшей ночью, сообщил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

Известно, что погибшему россиянину было 82 года. Трагедия произошла в районе болгарского города Несебр. По предварительной информации, мужчина пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

«Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, — приводит слова Климанова ТАСС, — в ближайшее время ждем официальной информации о происшествии».

Автобус насмерть сбил россиянина в Болгарии

Расследование ДТП продолжается.

На прошлой недели правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого австрийского туриста в Петербурге. В Мариинской больнице, куда иностранца привезли после падения, установили, что у него был сахарный диабет. По предварительным данным, у молодого человека могла закружиться голова, и он упал в лестничный пролет.

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