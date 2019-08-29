Глава ФАС предложил лишить привилегий госкорпорации

Москва, 29 августа. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил перевести российские государственные корпорации в более конкурентные формы для развития в России конкуренции.

Артемьев поделился с журналистами идеями, которые будут заложены в Национальном плане развития конкуренции на 2021-2024 годы. По его словам, эффективным шагом в развитии конкуренции в стране станет ликвидация госкорпораций.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал он.

Артемьев считает, что если госкорпорации станут «простыми акционерными обществами без привилегий», то будет конкуренция.