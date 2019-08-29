Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Глава ФАС предложил лишить привилегий госкорпорации

322
0 Оставить комментарий

Глава ФАС предложил лишить привилегий госкорпорации

Москва, 29 августа. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил перевести российские государственные корпорации в более конкурентные формы для развития в России конкуренции.

Артемьев поделился с журналистами идеями, которые будут заложены в Национальном плане развития конкуренции на 2021-2024 годы.  По его словам, эффективным шагом в развитии конкуренции в стране станет ликвидация госкорпораций.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — сказал он.

Артемьев считает, что если госкорпорации станут «простыми акционерными обществами без привилегий», то будет конкуренция.

infox - new
Источник: Финмаркет
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров