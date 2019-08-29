Евросоюз разрабатывает концепцию «скоординированного морского присутствия»

Брюссель, 29 августа. Евросоюз обсуждает концепцию «скоординированного морского присутствия» для более эффективного взаимодействия. Об этом в четверг заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

По ее словам, концепция предусматривает возможность «получать и обмениваться информацией на основе данных, полученных от присутствующих на местах национальных морских сил». При этом Могерини подчеркнула, что речь идет о дополнительном инструменте координации, а не о громоздкой военной операций.

Глава европейской дипломатии также не исключила, что «скоординированное морское присутствие» может помочь решить противоречия в Ормузском проливе, хотя на разработку самой концепции уйдет какое-то время.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero за нарушение международных правил. На борту корабля находятся три российских моряка. Вашингтон и его союзники увидели в таком шаге угрозу со стороны Ирана.

В связи с этим Великобритания выделила фрегат HMS Montrose, который теперь будет сопровождать все британские суда через Ормузский пролив. Кроме того, всем судоходным компаниям Великобритании было рекомендовано заранее информировать власти о своих маршрутах через Ормузский пролив.