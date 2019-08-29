Медведев переименовал родовое село Кадырова в Ахмат-Юрт

Москва, 29 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании села Центорой в Курчалоевском районе Чечни в Ахмат-Юрт. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведев поддержал предложение парламента Чеченской Республики.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения парламента Чеченской Республики переименовать расположенное на территории Курчалоевского района Чеченской Республики село Центорой в село Ахмат-Юрт», — говорится в документе, подписанном премьер-министром.

Авторами инициативы выступили жители села Центорой. Свою идею они озвучили в конце мая этого года. Она получила одобрение на сельском сходе и в совете депутатов села.

В июне 2000 года президент России Владимир Путин назначил Ахмата-Хаджи Кадырова главой администрации республики. Через четыре года во время празднования Дня Победы на стадионе «Динамо» в Грозном он погиб в результате террористического акта.

Ему было посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм, которые были проявлены при возрождении Чечни и в борьбе с терроризмом.

Центорой расположено по обоим берегам реки Мичик. Население села составляет около девяти тысяч человек.