Загороднюк сменил Полторака на посту министра обороны Украины

Киев, 29 августа. Андрей Загороднюк сменил Степана Полторака на должности министра обороны Украины. Об этом стало известно в ходе заседания украинского парламента.

Депутаты Верховной рады поддержали назначение Загороднюка на должность главы оборонного ведомства страны по представлению президента Украины Владимира Зеленского. За новоизбранного министра отдали свои голоса 314 парламентариев.

Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Минобороны. С 2014 года являлся волонтером ВСУ, в июле этого года Зеленский назначил Загороднюка своим советником.

С октября 2014 года возглавлял министерство обороны Степан Полторак.