США «оживили» ряд убитых ими жителей Сирии и Ирака в новом отчете о числе жертв

Командование западной коалиции во главе с США представили новый отчет относительно количества сопутствующих жертв среди мирного населения в ходе операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке. Примечательно, что число погибших под ударами американцев и их союзников гражданских лиц уменьшилось по сравнению с прошлым докладом. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Согласно свежему пресс-релизу международной коалиции, в общей сложности с августа 2014 года и до сегодняшнего дня из-за военных действий Соединенных Штатов и других западных стран на Ближнем Востоке погибли 1313 местных жителей. При этом месяц назад представители альянса насчитали в сумме 1321 убитого.

Как уверяют представители коалиции, в прошлый раз они неправильно подсчитали число потерь среди гражданского населения в мае. В соответствии же с обновленными сведениями, их количество меньше на 13 человек. Между тем с учетом информации о вылетах за последний месяц окончательное число жертв среди граждан САР и Ирака составило 1313 людей.

Однако можно ли доверять этим цифрам? Многие другие источники, в том числе независимые, занимавшиеся даже самыми поверхностными подсчетами, публиковали сведения, как минимум значительно превышающие официальные данные.

Количество сообщений о последствиях налетов ВВС западной коалиции тоже слабо соотносится с представленными «скромными» цифрами США, якобы отражающих реальную картину деятельности американцев и их союзников в регионе за все пять лет кампании.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук выразил твердую уверенность, что официальные данные от командования международного альянса в значительной степени занижены. В действительности лишь одна из их более-менее крупных штурмовых операций, проведенных за это время, может с лихвой перекрыть названное ими количество жертв. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Американцы, конечно, не хотят, чтобы всему миру стало известно о результатах их зачастую «слепых» бомбардировок в Сирии и Ираке. В одной только Ракке коалиционная авиация почти без разбору утюжила все, что шевелилось, и вела беспорядочную стрельбу. Очень большие потери среди местного населения из-за подобной манеры ведения боевых действий были также, например, в ходе последней крупной операции западного альянса в САР — на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — отметил эксперт.

Настоящие же цифры, которые было бы очень трудно окончательно подсчитать, просто разбили бы внешний имидж Соединенных Штатов как современного и прогрессивного государства, будто бы являющегося образцом истинной демократии. На самом деле показная забота о гуманитарной ситуации в мире у американцев уходит далеко на задний план, когда речь идет об их истинных геополитических целях.

«США хотят, чтобы все считали их впереди планеты всей — и в военном, и в гуманитарном плане. Соответственно, представленные данные можно вообще не воспринимать как нечто, хотя бы примерно связанное с реальными фактами. Этот отчет — просто бумажка, напечатанная и обнародованная лишь в соответствии с действующей информационной политикой страны. Американцы всего лишь хотят выставить себя в хорошем свете», — убежден наш собеседник.

Он подчеркнул, что даже беглый подсчет реальных данных о числе мирных жертв коалиции в САР и Ираке даст значительно более шокирующие цифры, даже если брать в расчет лишь самые крупные наступательные операции США и их союзников.