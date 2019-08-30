Житель Урала пересек Россию пешком ради мечты

Марафонец из Магнитогорска Кирилл Фронюк приехал в Москву после завершения проекта «Большая уральская прогулка». Путешественник установил мировой рекорд, пройдя пешком 3000 километров от Оренбурга до Северного Ледовитого океана с восхождениями на все основные вершины Уральских гор.

Таким образом магнитогорец пересек всю Россию с юга на север, ни разу не использовав при этом даже велосипед или плавательные средства: все реки турист переходил вброд.

С корреспондентом Федерального агентства новостей Кирилл встретился едва сойдя с поезда, прибывшего в Москву из Воркуты. Полярный город оказался ближайшим крупным населенным пунктом к конечной точке его маршрута.

«Можно ли в России сделать громадную тропу?»

В родной Челябинской области Кирилл известен своими многокилометровыми забегами. На его счету — маршруты Магнитогорск—Соль-Илецк (520 км), Магнитогорск—Оренбург (520 км), Магнитогорск—Волгоград (1500 км), а также забег на 2600 километров от Волгограда до Берлина, который «соединил» памятники знаменитого триптиха монументов «Меч Победы». Но нынешний его маршрут оказался самым длинным и сложным.

На беспрецедентное и опасное для жизни путешествие марафонец решился для того, чтобы привлечь внимание общественности к развитию туристической инфраструктуры на Урале и оборудованию там пешего маршрута.

«Я в последнее время путешествовал много по пешеходным тропам других стран. Например, мне нравится Ликийская тропа в Турции, которую многие уже проходили, — рассказал ФАН Кирилл Фронюк. — Мне всегда было интересно, можно ли у нас в России сделать громадную тропу — не такую, как есть еще с советских времен маршруты по 200 километров, а чтобы больше 1000 километров шла».

В столицу магнитогорец приехал, чтобы встретиться с теми, кто помогал ему организовывать «Большую уральскую прогулку». Весь маршрут, за исключением самого сложного участка, где ему помог напарник, Кирилл прошел в одиночку. Но при этом всегда чувствовал себя частью команды: друзья координировали прохождение маршрута, обеспечивали продуктами, оформляли пропуска во все заповедники на пути следования и даже к Северному Ледовитому океану — в пограничную зону России.

Самой тревожной задачей для товарищей Кирилла было ждать от него вестей, пока он находился вне зоны действия сети, чтобы в очередной раз вздохнуть с облегчением: с ним все в порядке.

«7 мостов смыло реками»

До Кирилла никто никогда не решался на пешее путешествие по всему Уралу. Единственной попыткой пройти похожий маршрут была стодневная экспедиция путешественника Николая Рундквиста в 1991 году, но он со своими товарищами прошел меньшую дистанцию и использовал для передвижения велосипеды и байдарки.

Кирилл Фронюк начал «Большую уральскую прогулку» в Оренбурге 15 июня и завершил через 71 день на берегу Карского моря, проходя в среднем от 40 до 50 километров за день. Бывалые туристы, услышав о его затее, что называется, крутили пальцами у виска. Говорили: «Утонешь в болотах».

«У нас со Среднего Урала дороги заканчиваются. Начинается просто лес-лес-лес-болото-лес — все, больше ничего нет. Где-то недалеко от горы Ослянка в Пермском крае я два дня жил в болотах: где-нибудь повыше поставишь палатку на ночь, а днем снова по колено в воде — я днем сухих ног не видел. На Приполярном Урале так же было», — делится впечатлениями Кирилл.

Впрочем, болотистую часть маршрута опытный путешественник прошел уверенно. Но во время похода действительно несколько раз чуть не утонул.

«В этом году очень не повезло: сильно разлились реки, очень холодная вода и высокий уровень. Я подхожу — на топографической карте отмечено, что река вроде бы должна быть глубиной 30 сантиметров, то есть можно даже ноги не замочить. А по факту это просто двухметровый водопад, — вспоминает Фронюк. — На других участках, где в карте было помечено, что можно пешком перейти, там в этом году грузовики «Урал» переворачивало».

В групповых походах туристы, чтобы справиться с бурным течением, переходят реки цепочкой, крепко держась за руки — так проще устоять и вовремя подхватить упавшего в воду товарища. Кирилла спасали только походные палки и собственные ноги, которыми он изо всех сил пытался «ухватиться» за дно.

Но даже вместе с напарником, составившим альпинисту компанию на самом сложном участке, им иногда приходилось корректировать график движения: набравшие силу реки заставляли делать перерывы.

«Целый день мы добирались до деревеньки — там, по картам, с мостами все хорошо должно было быть. Приходим — смотрим, а там газовые трубы даже смыло. Я пишу координаторам: «Спасайте нас, пусть пришлют транспорт с той стороны за нами». Оказалось, что до нас еще семь мостов смыло реками и до нас добраться никто не в состоянии. Мы просидели больше суток — ждали, пока вода спадет, кое-как перешли».

Еще одной проблемой были стирающиеся до дыр кроссовки — Кирилл сменил три пары, — не заживающие из-за влажности раны. И необходимость шуметь во время ходьбы: по пути Кириллу попадалось множество медвежьих следов.

«У нас на Урале очень много медведей, хотя сейчас уже они становятся в основном травоядными. И почти всегда уходят, если слышат шум, поэтому я старался шумно идти. Самих медведей я не видел, хотя вообще у меня зрение плохое, может, они и пробегали рядом», — смеется Кирилл.

Дважды за время пути он хотел все бросить, как только спустится с высоты и доберется до связи, чтобы сообщить координатору. Казалось, что больше нет сил. Но пока доходил до заветной точки, все-таки менял решение и шел дальше.

«Лето провел, как нормальный человек, — на море»

Впрочем, веру в возможность сделать пешеходную тропу вдоль горной системы Урала Кирилл не потерял, даже пробираясь через бурелом и заходя по колено в болота и реки.

«У нас, где столбы выветривания Монтакунер, одно из чудес России, там забивают в землю опоры и на них кладут деревянные помосты — и ты идешь по помосту. Или есть у нас нацпарк Зюраткуль: там деревянная дорожка с беседками, можно так же сделать», — говорит альпинист.

Собеседник ФАН признается, что сам не знает, что должно появиться вначале: инфраструктура, которая привлечет туристов, или туристы, которые принесут деньги для создания инфраструктуры. Но по своему опыту знает, что невозможное может оказаться вполне реальным — даже отдых на море за Полярным кругом.

Последней вершиной в маршруте путника стал Константинов Камень. После восхождения на него Кирилл стал рекордсменом так называемой «Короны Урала» — награды для тех, кто поднялся на все высшие точки в каждой из пяти географических областей горной системы. До Карского побережья оставалось 50 километров — всего один день пути после 70 уже пройденных.

«Ну что, лето я провел, как нормальный человек, — на море. Загорать, правда, не получилось, но ноги помочил», — гуляя по побережью Северного Ледовитого океана, похвастался Кирилл подписчикам в группе своего проекта в социальной сети «ВКонтакте».

До ближайшего населенного пункта — Воркуты — его подвезли рабочие-энергетики. В городе перед отправлением в Москву Кирилл побрился и торжественно купил себе комплект деловой одежды, как бы обозначив новый этап в жизни. Позади осталась не только «большая прогулка», но и прежняя работа.

Инженеру-электронику на металлургическом комбинате предложили перед стартом отменить более чем двухмесячный поход или уволиться. Он, не раздумывая, выбрал последнее. Но за время пути герой всех уральских СМИ и городских пабликов получил несколько предложений работы и... извинения от прежнего работодателя. Впрочем, обратно он возвращаться не собирается: Кирилл любит прокладывать новые маршруты.