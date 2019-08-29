Украинская «Доктор смерть» подала в отставку

Киев, 29 августа. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что подала заявление об отставке. Свои полномочия также сложили двое ее заместителей — Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

«Мы написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены», — пишет Супрун в Facebook.

Напомним, что Супрун является весьма непопулярной фигурой на Украине. Она получила прозвище «Доктор смерть» за свои неоднозначные управленческие решения, а также нарушила целый ряд законов, когда возглавила украинский Минздрав.

Женщина имеет двойное гражданство (США и Украины), что противоречит закону о госслужбе. Кроме того, она вот уже два года работает на посту и.о. главы министерства, хотя украинское законодательство разрешает исполнять обязанности министра не дольше одного месяца.

Многие украинские СМИ сообщали, что Супрун имеет влиятельных союзников в США и была открыто навязана Украине Вашингтоном. Это ставило нового президента Украины Владимира Зеленского в крайне неудобную ситуацию. С одной стороны, он не хотел оставлять в правительстве столь токсичного политика, портящего рейтинг, с другой — боялся увольнять, опасаясь гнева со стороны американцев.

В четверг состоялось первое заседание Верховной рады, на котором был поднят вопрос о формировании нового правительства. Так, новым премьер-министром страны стал бывший заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук.