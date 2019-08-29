На Украине заявили об угрозе нового Чернобыля

Киев, 29 августа. Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Евгений Червоненко заявил, что стране угрожает новая ядерная катастрофа.

По информации Червоненко, во время ремонта на четвертом реакторе Запорожской атомной электростанции были допущены многочисленные нарушения.

«Ремонт проведен с дикими нарушениями, о чем заявила комиссия по ядерной энергетике», — констатировал он и добавил, что есть соотвествующие документы.

В настоящее время четвертый энергоблок снова работает. Однако спецслужбы передали ему информацию о том, что существует угроза серьезной аварии. Информация подкреплена документами.

«Причем я их [документы] получил, так только в спецслужбах передают информацию – через пять телефонов, почтовых ящиков и серверов, настолько боятся», — подчеркнул Червоненко.

В бумагах уточняется, что нарушения были допущены во время ремонта из-за отсутствия необходимых запчастей.

«Это что, к конструктору «Лего» запчастей нет, или нам мало Чернобыля, или Запорожью мало дыма?» — задал риторический вопрос бывший министр.

В начале месяца сотрудники правоохранительных органов Украины задержали шесть человек, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В отношении задержанных четырех граждан Литвы и двух украинцев были составлены протоколы о нарушении требований режима радиационной безопасности.

В Госпогранслужбе Украины добавили, что с начала текущего года за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны более 70 человек, в том туристы из России, Белоруссии и Казахстана.