Счетная палата РФ предложила скорректировать транспортный налог

Москва, 29 августа. Счетная палата РФ сообщила о недостаточном уровне поступлений от уплаты гражданами России имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога. Соответствующие данные содержатся в отчете Счетной палаты по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016-2017 годы, документ опубликован на официальном сайте контрольного органа.

Согласно результатам проверки, «доля поступлений имущественных налогов с физических лиц в Смоленской и Ивановской областях <…> остается незначительной», а задолженность по уплате налогов за отчетный период возросла. В Счетной палате подчеркнули, что консолидированные бюджеты субъектов РФ недополучают денежные средства в виде транспортного налога.

СП предложила усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Как заявили в контрольном органе, легковые машины некоторых марок в перечнях в ряде периодов отсутствуют. Именно поэтому при исчислении транспортного налога ответственными органами к ним повышающий коэффициент применен не был.

В Счетной палате предложили рассмотреть «вопрос о внесении изменений в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам...».

Отметим, в настоящее время размер транспортного налога рассчитывают согласно региональным ставкам. Учитываются мощность двигателя, марка, модель машины, год выпуска и время владения автомобилем.