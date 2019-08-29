Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

В Верховной раде состоялось торжественное заседание, где в присутствии президента Украины Владимира Зеленского принесли присягу парламетарии, а также приняли отставку старого кабинета министров и премьера Владимира Гройсмана. Правда, не обошлось и без комичных ситуаций. О том, как бывший президент страны Петр Порошенко уронил депутатское удостоверение, как в Раде борются с клептоманией парламентариев и как Надежда Савченко угрожала депутатам 9-го созыва — в материале Федерального агентства новостей.

Что не так с креслами?

Депутаты правящей партии «Слуга народа» пожаловались на неудобные стулья в парламенте. Так, например, кресла в сессионном зале очень тесные. Мол, места неудобные, даже сумку не поставить.

«Это какой-то кошмар», — заявил один из депутатов.

В то же самое время депутат от партии «Голос» Александра Устинова сообщила, что кресла и вовсе прибиты к полу.

«Неожиданно, или борьба с клептоманией в Верховной раде выглядит несколько по-другому: чтобы депутаты не двигали стулья в залах заседаний, они прибиты», — сообщила она.

У Порошенко все валится из рук

Бывший глава государства явно перенервничал. Иначе не объяснить то, что после получения своего депутатского удостоверения Порошенко уронил его на пол. Некоторые журналисты увидели в этом плохой знак.

Примечательно, что это уже не первый раз, когда происходит подобное. Так, 31 марта, голосуя на выборах президента Украины, Порошенко уронил бюллетень. В итоге, как известно, он не был переизбран на второй срок.

Более того, в свой первый день работы в качестве депутата Порошенко попытался отобрать телефон у журналиста издания «Правый контроль» Артура Журбенко.

«Первый журналист, у которого Петр Порошенко вырвал в Раде 9 (имеется в виду IX созыв. — Прим. ФАН) телефон — я», — заявил Журбенко.

Угрозы Савченко

«Сбитая летчица», как ее называют некоторые эксперты, Надежда Савченко, которой так и не удалось попасть в состав новой Рады, неожиданно для всех явилась на заседание парламента. Одиозный политик рассказала о своих планах: она собирается отдыхать и приходить к стенам Верховной рады исключительно на экскурсии. При этом, конечно же, не обошлось без грозных заявлений.

«Если эта Рада перестанет работать, как и предыдущий созыв, тогда, думаю, будут стоять тут [у здания] все, и нас будет много», — пригрозила Надежда.

Савченко после поражения на парламентских выборах заявила, что считает свой проигрыш свободой. По ее словам, жители Украины сами освободили ее от обязанностей и «совести перед ними».

Первый негр в Раде

Ставший депутатом Рады чемпион мира по борьбе Жан Беленюк подверг сомнению утверждение, что на Украине засилье правых радикалов.

«Украинцы! Покажите эту фотографию всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил на Украине!», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь один из лидеров запрещенного на Украине движения «Боротьба» Сергей Киричук назвал Жана Беленюка «главным разочарованием сегодняшнего дня».

«Первый темнокожий депутат в истории мог бы сделать очень много для борьбы с расизмом, дискриминацией, предрассудками. А как спортсмен и чемпион он мог бы начать кампанию борьбы с расизмом и насилием на стадионах, ибо такого кромешного ада, как на украинских аренах нет нигде в Европе. Вместо этого Жан написал, что его присутствие в Раде является доказательством отсутствия крайне правых сил на Украине. Выбрав себе самую унизительную роль из всех возможных», — отметил Киричук.

Страсти по буфету

Пока депутаты томились в сессионном зале Верховной рады, принимая важнейшие для судьбы страны решения, один из парламентариев из партии «Слуга народа» — одиозный Александр Дубинский — не стал отсиживаться в «тесных» креслах и вырвался в буфет.

И пока Дубинский стоял в очереди в буфете, а на заседании Рады депутаты не могли выбрать спикера парламента, журналисты вовсю набивали рот. Вероятно, их не очень беспокоило то, что происходило в сессионном зале.

Вообще, как отметил журналист Эльдар Сарахман, депутаты не очень довольны едой. Невкусно, говорят.

Напутствие Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на заседании, призвал парламентариев действовать и голосовать, а не отвлекаться на лишние диалоги.

«Меньше смс, больше законов, народ ждет!» — заявил Зеленский.

Отключили микрофон за русский язык

Дмитрий Разумков, которого в итоге удалось избрать спикером Верховной рады, выключил микрофон нардепу от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Олегу Волошину за то, что тот выступал на русском языке.

Этот случай произошел во время вопросов к претенденту на кресло вице-спикера Верховной рады Руслану Стефанчуку. Волошин в свою очередь заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Верховной рады пропал. Разумков дал возможность закончить Волошину реплику тогда, когда он перешел на украинский язык.