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Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

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Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

В Верховной раде состоялось торжественное заседание, где в присутствии президента Украины Владимира Зеленского принесли присягу парламетарии, а также приняли отставку старого кабинета министров и премьера Владимира Гройсмана. Правда, не обошлось и без комичных ситуаций. О том, как бывший президент страны Петр Порошенко уронил депутатское удостоверение, как в Раде борются с клептоманией парламентариев и как Надежда Савченко угрожала депутатам 9-го созыва — в материале Федерального агентства новостей.

Что не так с креслами?

Депутаты правящей партии «Слуга народа» пожаловались на неудобные стулья в парламенте. Так, например, кресла в сессионном зале очень тесные. Мол, места неудобные, даже сумку не поставить.

«Это какой-то кошмар», — заявил один из депутатов.

В то же самое время депутат от партии «Голос» Александра Устинова сообщила, что кресла и вовсе прибиты к полу.

«Неожиданно, или борьба с клептоманией в Верховной раде выглядит несколько по-другому: чтобы депутаты не двигали стулья в залах заседаний, они прибиты», — сообщила она.

У Порошенко все валится из рук

Бывший глава государства явно перенервничал. Иначе не объяснить то, что после получения своего депутатского удостоверения Порошенко уронил его на пол. Некоторые журналисты увидели в этом плохой знак.

Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

Примечательно, что это уже не первый раз, когда происходит подобное. Так, 31 марта, голосуя на выборах президента Украины, Порошенко уронил бюллетень. В итоге, как известно, он не был переизбран на второй срок.

Более того, в свой первый день работы в качестве депутата Порошенко попытался отобрать телефон у журналиста издания «Правый контроль» Артура Журбенко.

«Первый журналист, у которого Петр Порошенко вырвал в Раде 9 (имеется в виду IX созыв. — Прим. ФАН) телефон — я», — заявил Журбенко.

Угрозы Савченко

«Сбитая летчица», как ее называют некоторые эксперты, Надежда Савченко, которой так и не удалось попасть в состав новой Рады, неожиданно для всех явилась на заседание парламента. Одиозный политик рассказала о своих планах: она собирается отдыхать и приходить к стенам Верховной рады исключительно на экскурсии. При этом, конечно же, не обошлось без грозных заявлений.

«Если эта Рада перестанет работать, как и предыдущий созыв, тогда, думаю, будут стоять тут [у здания] все, и нас будет много», — пригрозила Надежда.

Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

Савченко после поражения на парламентских выборах заявила, что считает свой проигрыш свободой. По ее словам, жители Украины сами освободили ее от обязанностей и «совести перед ними».

Первый негр в Раде

Ставший депутатом Рады чемпион мира по борьбе Жан Беленюк подверг сомнению утверждение, что на Украине засилье правых радикалов.

«Украинцы! Покажите эту фотографию всем, кто настойчиво утверждает о засилье праворадикальных сил на Украине!», — написал он на своей странице в Facebook.

Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

В свою очередь один из лидеров запрещенного на Украине движения «Боротьба» Сергей Киричук назвал Жана Беленюка «главным разочарованием сегодняшнего дня».

«Первый темнокожий депутат в истории мог бы сделать очень много для борьбы с расизмом, дискриминацией, предрассудками. А как спортсмен и чемпион он мог бы начать кампанию борьбы с расизмом и насилием на стадионах, ибо такого кромешного ада, как на украинских аренах нет нигде в Европе. Вместо этого Жан написал, что его присутствие в Раде является доказательством отсутствия крайне правых сил на Украине. Выбрав себе самую унизительную роль из всех возможных», — отметил Киричук.

Страсти по буфету

Пока депутаты томились в сессионном зале Верховной рады, принимая важнейшие для судьбы страны решения, один из парламентариев из партии «Слуга народа» — одиозный Александр Дубинский — не стал отсиживаться в «тесных» креслах и вырвался в буфет.

И пока Дубинский стоял в очереди в буфете, а на заседании Рады депутаты не могли выбрать спикера парламента, журналисты вовсю набивали рот. Вероятно, их не очень беспокоило то, что происходило в сессионном зале.  

Вообще, как отметил журналист Эльдар Сарахман, депутаты не очень довольны едой. Невкусно, говорят.

Напутствие Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на заседании, призвал парламентариев действовать и голосовать, а не отвлекаться на лишние диалоги.

«Меньше смс, больше законов, народ ждет!» — заявил Зеленский.

Угрозы Савченко, нервный Порошенко, или Как прошел первый день нового созыва Рады

Отключили микрофон за русский язык

Дмитрий Разумков, которого в итоге удалось избрать спикером Верховной рады, выключил микрофон нардепу от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Олегу Волошину за то, что тот выступал на русском языке.

Дмитрий Разумков

Этот случай произошел во время вопросов к претенденту на кресло вице-спикера Верховной рады Руслану Стефанчуку. Волошин в свою очередь заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Верховной рады пропал. Разумков дал возможность закончить Волошину реплику тогда, когда он перешел на украинский язык.

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