Туроператоры заявили о снижении спроса на Тунис у российских путешественников

Москва, 29 августа. Тунис перестал быть привлекательным туристическим направлением для российских туристов. Туроператоры отметили снижение спроса на Тунис в бархатный сезон.

Представитель PR-департамента ANEX Tour сообщил, что по сравнению с прошлым сентябрем спрос на Тунис снизился на десять процентов. Как отметил TourDom.ru, в данный момент загрузка отелей до середины сентября составляет 80%.

В «Интуристе» сообщили об аналогичной ситуации. Исполнительный директор Сергей Толчин отметил, что интерес к Тунису падает из-за жесткой конкуренции с турецкими направлениями.

«В этом году, несмотря на отдельные корректировки полетных программ, там сохраняется переизбыток перевозки, что ведет к снижению цены. При ней другим направлениям становится очень сложно конкурировать», добавил он.

В то же время стоимость перелета в Тунис в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 37 % — до 15 228 рублей.

Специалисты «Библио-Глобус» отметили снижение стоимости туров на тунисские курорты на 20-40%, но объяснили это сезоном. PR-менеджер туроператора Светлана Бешанова сообщила, что в Тунисе традиционно наблюдается понижение стоимости на проживание с 1 сентября.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в разговоре с Федеральным агентством новостей призвал россиян отказаться от поездок в Тунис. По его словам, республика является небезопасной, и пострадать от рук боевиков или маргиналов может любой человек.