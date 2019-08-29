Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины. События дня. ФАН-ТВ

Рада выбрала нового премьера
Украину захлестнули кадровые перестановки. Новым премьер-министром страны ожидаемо стал Алексей Гончарук. Вместе с ним парламент избрал и нового спикера — вместо Андрея Парубия должность занял Дмитрий Разумков из партии «Слуга народа». Но пока новая киевская власть привыкает к Верховной раде, СМИ вновь предвещают скорый обмен пленными между Россией и Украиной. Одним из его участников может стать режиссер Олег Сенцов, осужденный в нашей стране за терроризм. Его, как сообщают некоторые журналисты, уже этапировали в Москву из колонии Лабытнанги. Но Кремль в очередной раз готовность к какому-либо обмену, как и участие в нем журналиста Кирилла Вышинского, пока не подтверждает, хотя не отрицает переговоры.
«Когда будем готовы, сообщим, пока такой готовности у нас нет. Повторяю, мы приветствуем освобождение Вышинского, имеют место определенные контакты. Но больше добавить нечего», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
И все же, по некоторым данным, Сенцов может попасть на Украину уже завтра. Вообще, разговоры о возможном обмене с Россией звучат все лето, а омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова даже передали друг другу списки заключенных. Но сколько и кто конкретно из них примет участие в сделке, по-прежнему неясно. Что касается Вышинского, его еще накануне освободили из-под стражи в Киеве. Но обвинения в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса так и не сняли. Сам журналист и многие его коллеги этот уголовный процесс считают политическим преследованием. Но не исключено, что совсем скоро оно наконец завершится.
Умер актер Александр Числов
В Москве на 55-м году жизни скончался актер Александр Числов. О трагичной вести в соцсетях рассказали друзья артиста. По предварительным данным, причиной смерти стало обострение пневмонии — последние две недели Числов провел в больнице. Все это время он практически не ел и передвигался в инвалидном кресле, различные проблемы со здоровьем он испытывал и ранее. К сожалению, болезнь взяла свое. Профессиональную карьеру Александр Числов начал в конце 80-х после того, как с семьей перебрался в столицу. Здесь он окончил театральную студию «Гармония», а потом заблистал на большом экране. На его счету более 200 работ в фильмах и сериалах: «Легенда №17», «Беспредел», «Следствие ведут знатоки» и другие картины. Коллеги вспоминают его как творческого и экспрессивного человека, с не менее яркими ролями. Несмотря на обширную фильмографию, на первых планах Числов играл довольно редко. Впрочем, это не помешало артисту запомниться зрителям, а СМИ и вовсе прозвали его королем эпизода. Дата и место прощания с Александром Числовым пока не объявлены.
ФСБ предотвратила серию терактов
Тем временем сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Кабардино-Балкарии. Оперативники нагрянули в Урванский район республики, где обнаружили тайник с двумя самодельными бомбами высокой мощности. Укромное место располагалось в лесу недалеко от поселений Алтуд и Черная речка. В связи с большой опасностью специалисты уничтожили взрывные устройства прямо на месте. И в скором времени в городе Нарткала задержали их изготовителя. Им оказался житель Кабардино-Балкарии, ранее уже судимый за некое преступление террористической направленности. Какое именно — не уточняется. Экстремист уже признался, что готовил теракты на объектах правоохранительных органов и других госструктур. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия. В отношении фигуранта решается вопрос о мере пресечения. Связан ли он с конкретной террористической группой, пока не известно. По данным Генпрокуратуры, за первое полугодие в стране было предотвращено 17 терактов. Глава ФСБ Александр Бортников ранее заявлял, что особенно активно радикалы пытаются вербовать иностранных студентов и мигрантов. В связи с этим он призвал федеральные органы повысить внимание к этой важной проблеме.