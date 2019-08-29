Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины. События дня. ФАН-ТВ

Рада выбрала нового премьера

Украину захлестнули кадровые перестановки. Новым премьер-министром страны ожидаемо стал Алексей Гончарук. Вместе с ним парламент избрал и нового спикера — вместо Андрея Парубия должность занял Дмитрий Разумков из партии «Слуга народа». Но пока новая киевская власть привыкает к Верховной раде, СМИ вновь предвещают скорый обмен пленными между Россией и Украиной. Одним из его участников может стать режиссер Олег Сенцов, осужденный в нашей стране за терроризм. Его, как сообщают некоторые журналисты, уже этапировали в Москву из колонии Лабытнанги. Но Кремль в очередной раз готовность к какому-либо обмену, как и участие в нем журналиста Кирилла Вышинского, пока не подтверждает, хотя не отрицает переговоры.

«Когда будем готовы, сообщим, пока такой готовности у нас нет. Повторяю, мы приветствуем освобождение Вышинского, имеют место определенные контакты. Но больше добавить нечего», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

И все же, по некоторым данным, Сенцов может попасть на Украину уже завтра. Вообще, разговоры о возможном обмене с Россией звучат все лето, а омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова даже передали друг другу списки заключенных. Но сколько и кто конкретно из них примет участие в сделке, по-прежнему неясно. Что касается Вышинского, его еще накануне освободили из-под стражи в Киеве. Но обвинения в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса так и не сняли. Сам журналист и многие его коллеги этот уголовный процесс считают политическим преследованием. Но не исключено, что совсем скоро оно наконец завершится.