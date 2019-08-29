Зурабишвили требует добиться экономической независимости Грузии от России

Париж, 29 августа. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках помешать Тбилиси идти по европейскому пути,а также потребовала добиться экономической независимости от РФ.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — заявила она на международном форуме во Франции

Зурабишвили добавила, что Грузия ждет вложений иностранных инвесторов в свою экономику, притока туристов из ЕС, а также роста числа европейских потребителей грузинской продукции. Затем она обвинила Россию в попытках помешать Грузии развиваться «по европейскому пути». Однако, как заверила Зурабишвили, ничто не может изменить желания Тбилиси вернуться в ЕС.

Политик считает, что санкции, которые Москва ввела против Грузии после антироссийских выступлений в июне, якобы были направлены на то, чтобы изменить этот путь.

Напомним, в июне Тбилиси захлестнули массовые акции протеста. Ряд экспертов и политологов сошлись во мнении, что митинги были организованы фондами, получающими дотации США. Причем эти НКО известны своей антироссийской деятельностью. В результате столкновений с правоохранителями пострадали более 200 человек.

Президент РФ Владимир Путин после этого подписал указ о временном запрете прямого авиасообщение между Грузией и Россией. Эта меры была принята для обеспечения безопасности россиян. Запрет вступил в силу 8 июля. Вскоре после этого в Нацбанке Грузии подсчитали возможные убытки из-за падения турпотока из РФ. По данным регулятора, до конца текущего года экономика Грузии лишится 200-300 млн долларов.

В конце августа Зурабишвили заявила, что отношения России и Грузии можно восстановить, но для этого РФ должна изменить свою позицию, однако в Москве считают, что сначала грузинский президент должна извиниться за свои высказывания об «агрессии России».