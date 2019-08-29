Кикабидзе признался, что мечтает разрушить российскую политику

Тбилиси, 29 августа. Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что любит российский народ, но терпеть не может российскую политику. По словам артиста, если бы он мог разрушить ее, он бы это сделал.

«Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они (россияне — прим. ФАН) должны смириться», — заявил Кикабидзе в интервью грузинской газете «Квирис палитра».

Актер подчеркнул, что он не хочет войны маленькой Грузии с большой Россией, однако кавказская республика должна защищать свою гордость.

Отметим, что звезда фильма «Мимино» стал не первым грузинским артистом, который начал выступать против России после беспорядков в Тбилиси. До него певица Нино Катамадзе заявляла, что прекращает свои концерты в РФ по политическим причинам. В частности, она отменила концерт в Москве, который должен был состояться 27 марта 2020 года.

Напомним, что ситуация в Грузии обострилась 20 июня, когда грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.