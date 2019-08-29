Киев, 29 августа. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетными целями для депутатов Верховной рады IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе.

С трибуны Верховной рады он сказал, что парламентариям необходимо заниматься «укреплением национальной безопасности и обороны». Кроме того, важно завершить войну в Донбассе и «вернуть Крым». Также Зеленский напомнил о децентрализации власти, привлечении иностранных инвестиций и строительстве «цифрового государства в смартфоне».

«Вы все можете попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, <…> прогулов, «кнопкодавства». Вся страна просит конструктивной ежедневной кропотливой работы», — заявил Зеленский.

Он обратил особе внимание на то, что «распускать Верховную раду не так страшно».

«Фактически это ваш, наш испытательный срок», — заметил президент Украины.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума. Его результаты показали, что большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.