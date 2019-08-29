В ДНР вывод бойцов «Азова» из Донбасса связали с конфликтом с ВСУ

Конфликты между националистическими батальонами и Вооруженными силами Украины происходят далеко не в первый раз. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Отзыв «Азова»

Командование Операции объединенных сил (ООС) Украины в срочном порядке выводит с территории Донбасса силовиков из так называемого националистического батальона «Азов». Об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Вчера в районе населенного пункта Светлодарск произошел очередной конфликт между военнослужащими разведывательной роты 30 отдельной механизированной бригады и боевиками 18 отдельного полка специального назначения «Азов», выполняющих задачи в зоне ответственности бригады», — рассказал Филипоненко, ссылаясь на данные Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что информация о конфликте уже стала известна командованию штаба ООС.

«Было принято решение о выводе подразделений 18 отдельного полка спецназначения «Азов» из зоны карательной операции в срочном порядке», — отметил Филипоненко.

Конфликт с ВСУ

Александр Матюшин заметил, что уже давно существует неприязнь между военнослужащими ВСУ и добровольческими батальонами.

«Могу привезти один из многочисленных примеров. Когда моя рота держала позиции недалеко от населенного пункта Пески, которые заняты украинскими войсками, то против нас стояли один из батальонов полка «Днипро», рота «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) и ВСУ. И не раз ночью под звук стрельбы с украинской стороны мы по рации слышали отборную матерную речь, из которой понимали что «добровольцы» опять стреляют в срочников», — рассказал Александр Матюшин.

По словам Варяга, произошедшее в районе Светлодарской дуги боестолкновение не может вызывать удивление. Он считает, что конфликт произошел из-за серьезного отличия в мироощущении у солдат ВСУ и националистических батальонов.

«На этой почве и происходило множество конфликтов между националистическими батальонами и ВСУ. Что же касается непосредственно самого вывода «Азова» с позиций, то, думаю, скорее всего их перекинут на другой участок фронта. Потому, что уводить в тыл такую боевую единицу, как «Азов», президенту Украины Владимиру Зеленскому не выгодно. Идейных противников следует держать подальше от себя. И Зеленский это прекрасно понимает», — заключил Александр Матюшин.

Ранее в ДНР назвали ожесточенные бой под Горловкой попыткой ВСУ занять «серую зону». Украинская диверсионно-разведывательная группа вышла на позиции ВС Донецкой Народной Республики и завязала бой с республиканскими силами.

В 2014 году на территории Донбасса началась гражданская война. Причиной ее возникновения послужил государственный переворот в Киеве. Жители юго-востока отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате были сформированы Донецкая и Луганская Народные Республики. Лишь только по последним данным Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. По неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч. РФ не является участником конфликта, однако оказывает гуманитарную помощь жителям республик.

1 Организация запрещена на территории РФ.