Мечтающего «разрушить» российскую политику Кикабидзе уличили в лицемерии

Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь отметился антироссийскими высказываниями: он заявил, что не любит российскую политику и мечтает ее «разрушить».

«Я очень люблю русских людей, но не люблю российскую политику, — сказал Кикабидзе тбилисскому изданию Kviris Palitra. — Если бы я мог, я бы все разрушил, но не могу это сделать в одиночку».

Кроме того, Кикабидзе обвинил Россию в намерении возродить Советский Союз.

«Советский Союз был расформирован русскими, а теперь они хотят его возродить! Эта история не произойдет, этот фильм окончен!» — подчеркнул актер, который ранее объявил об отказе от российских гастролей в знак протеста против того, что РФ якобы «оккупировала» пятую часть территории Грузии.

Певец опроверг слухи о своих тайных приездах в РФ после 2008 года (после вооруженного конфликта в Южной Осетии).

«Не поеду [в Россию], зачем мне это? Как ты можешь пойти и петь перед теми, кто тебя избил?» — сказал Кикабидзе.

Очередные антироссийские заявления Вахтанга Кикабидзе осудил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Заявления Кикабидзе как всегда поражают оторванностью от российских реалий, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — По словам артиста, российский народ он любит, а вот внешнюю политику России мечтает разрушить. Да в том-то и дело, что российский народ полностью поддерживает внешнеполитический курс руководства РФ. Большинство российского общества поддержало как решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, так и решение о воссоединении Крыма с Россией».

По мнению собеседника ФАН, если Кикабидзе действительно любит россиян, он должен считаться с их мнением, иначе все его «объяснения в любви» звучат фальшиво и лицемерно.

«Если Кикабидзе любит российский народ, то должен уважать выбор россиян, иначе это уже попахивает если не шизофренией, то откровенным лицемерием и фальшью. Я очень уважаю творчество Вахтанга, его роли в кино, его песни, но в российской внешней политике, да и в самих россиянах он явно не разбирается», — резюмировал Вадим Манукян.

Абхазия и Южная Осетия, которые в 2008 году подверглись военной агрессии со стороны Грузии, благодаря помощи России обрели независимость. Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, это решение было горячо поддержано подавляющим большинством россиян.