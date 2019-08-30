Ветераны АТО в Киеве отпраздновали пятилетие разгрома под Иловайском

В Киеве прошли мероприятия в честь нового странного праздника — дня памяти героев Иловайской битвы, «отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость Украины». На Михайловскую площадь пришли около двух тысяч украинцев: семьи погибших под Иловайском и сами «герои», бывшие и действующие военные, уничтожавшие в 2014 году своих сограждан в Донбассе, а также десятки священников из расположенного здесь же Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Корреспондент Федерального агентства новостей поучаствовала в этом странном празднике и попробовала понять его непостижимую суть.

Напомним, в ходе празднования Дня независимости страны президент Украины Владимир Зеленский неожиданно сообщил, что подписал указ о признании 29 августа днем памяти павших героев — защитников Украины.

«29 августа — день наших наибольших потерь в войне — более 300 воинов», — объявил украинский глава в ходе Марша Достоинства.

По этому поводу на Михайловской площади в Киеве заранее оборудовали выставку с фотографиями боев за Иловайск, поставили возле нее военный караул, а к мемориалу под названием «Стена Памяти» принесли сотни охапок цветов.

В 11 утра 29 августа началась официальная часть празднования, а в полдень — всеукраинская панихида по погибшим героям в «Иловайской битве», которую провели священники ПЦУ под предводительством ее главы — митрополита Епифания.

Затем в честь погибших в Иловайске у Стены Памяти состоялся военный салют от ВСУ и Нацгвардии Украины. После этого почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Трудно осознавать, что все эти портреты — наши погибшие дети, которые никогда не вернутся домой. Как же нам трудно все это пережить! — сообщила ФАН мать погибшего в 2014 году бойца 51-й бригады Людмила Гуменюк. — Но мы должны помнить, что нашим детям было намного труднее, чем нам, поэтому мы не должны сдаваться. Ведь мы живы, пока жива память о нас. Обычно память о родителях несут дети. Но теперь мы, родители, храним память о наших детях».

«Время, увы, не лечит наши раны, но может стирать из памяти имена тех, благодаря кому мы живем. Поэтому наше дело — нести в сердце имена наших героев и память об этих событиях через время для будущих поколений», — заявила жена ветерана, глава «Объединения жен и матерей участников АТО» Наталья Московец.

В этот день ветераны АТО и члены добробатов чувствовали себя героями — их осаждали журналисты, и они с важностью рассказывали, «как воевали под Иловайском». Характерно, что чаще всего в рассказах «героев» мелькали выражения «так получилось», «так вышло» и «оказалось, что». То есть сами военные прямо признавали, что воевали наугад и чуть не вслепую. Все это, как и сам праздник, выглядело крайне странно — как если бы немцы ежегодно отмечали взятие Берлина войсками союзников в 1945 году или французы — разгром войск Наполеона под Ватерлоо.

По впечатлениям корреспондента ФАН, собравшиеся на Михайловской площади люди одновременно скорбели и гордились этой своей скорбью. При этом журналисты и гости города стеснялись задавать «героям АТО» и родным погибших простой вопрос: «За что именно они воевали и погибали?» Потому что ответ на него, по украинским меркам, крайне сложен и неоднозначен и к тому же противоречит официальной позиции Киева по войне в Донбассе (которую он сохраняет до сих пор).

Хотя большинство собравшихся на день памяти и панихиду прекрасно понимали: все ныне здравствующие «герои» и павшие воины приехали в Донбасс на танках, чтобы убивать по приказу Порошенко таких же украинцев, как они, но посмевших претендовать на автономию своих регионов. По сути, миссия этих «героев» была карательной и постыдной, но признаться в этом даже самим себе они не могли. И не могут до сих пор. Равно как и их родственники.

Напомним, 25-26 августа 2014 года войска ДНР замкнули окружение ВСУ вокруг Иловайска. В этом городе украинская армия потерпела самое жестокое военное поражение за то кровавое лето войны. Следствием этого разгрома стали первые минские соглашения, после которых стартовало перемирие — впервые после выхода Петра Порошенко из переговоров 1 июля 2014 года и начала полномасштабной войны в Донбассе.

Сегодня на Украине многие признают, что психологический и материальный урон от произошедшего в Иловайске был чудовищен. Настолько, что командование АТО в те дни было уверено: фронт «посыпался», повстанцы ДНР и ЛНР могут прорваться на десятки, а то и сотни километров вглубь страны.

По информации главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса от 14 августа 2014 года, в Иловайске погибло 366 бойцов, 429 было ранено, 158 попало в плен. Однако позже цифры потерь ВСУ, Нацгвардии и добробатов в Иловайске значительно увеличились. Дело в том, что многие бойцы добробатов были официально не оформлены и воевали на птичьих правах. То есть они нигде официально не значились.

Более того, многие из этих бойцов-«призраков» были вооружены собственным охотничьим оружием или гражданскими вариантами автоматов Калашникова. Также в цифрах потерь ВСУ и добробатов до сих пор не учтены без вести пропавшие бойцы. Тела многих из них пришлось идентифицировать лишь по ДНК. По словам военспецов, плотность огня повстанцев в «кровавом коридоре» 29 августа была настолько велика, что многих военных ВСУ разорвало на мелкие клочки.

Хотя в этом году «Иловайскому разгрому» исполняется пять лет, на Украине до сих пор так и не названы виновные в трагедии. И даже не дан ответ на вопрос, кто и с какой целью «просмотрел» подход сил окружения повстанцев ДНР и ЛНР, продолжая бросать подкрепления «на убой». Нет официального ответа и на второй ключевой вопрос: кто дал команду на выход из окружения с тяжелым вооружением?

Ведь этот шаг был прямым и грубым нарушением требования повстанцев, которые предоставили «зеленый коридор». Счет людским потерям украинской армии шел на тысячи, если верить не только официальным данным. Но ответственных за это на нынешней Украине нет. Ведь, как известно, «поражение — всегда сирота». Вдобавок к этому украинские силовые ведомства, которые участвовали в событиях, — СБУ, МВД и ВСУ — тщательно засекретили многие документы, касающиеся «Иловайского котла». И совсем не факт, что новая власть Украины захочет их рассекретить, опасаясь разозлить наиболее радикальную часть общества.

По мнению военных историков, причин разгрома ВСУ под Иловайском несколько. Среди них — бездарная подготовка наступления армейскими штабами, тотальная нехватка опытных командиров, отсутствие снабжения продовольствием и боеприпасами, несогласованность приказов и действий войск и добробатов. А также нехватка топографических карт, катастрофические «дыры» в радиообмене оперативной информацией и дезертирство целых подразделений.

Сегодня большинство российских и западных военных экспертов признают: Иловайск стал настоящим несмываемым позором для «стратегов» из командования ВСУ. Этот разгром наглядно продемонстрировал тогдашнему руководству Украины, что продолжать полноценную войну против повстанческих армий ЛНР и ДНР украинским военным не по силам, а государству — не по карману. Однако спустя пять лет по недавней украинской традиции в обществе начал работать «эффект кривого зеркала», когда жестокие военные поражения объявляются чуть ли не победами, каратели — героями, а позорные даты — днями памяти.

Судя по последним событиям, стоит признать: надежды на то, что новая украинская власть перестанет действовать в тренде своих предшественников из команды Порошенко, не оправдались. Владимир Зеленский, учредив своим указом день памяти павших героев, продолжил творить ту фальшивую иезуитскую мифологию, которую старательно лепили предыдущие правители. И, по мнению украинских политологов, этот тренд точно не доведет новую власть до добра.