Главные новости 29 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 29 августа.

Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Числова.

Мать погибшей в Турции 12-летней россиянки прокомментировала трагедию. Мать погибшей в Турции 12-летней девочки прокомментировала трагедию.

Корреспондент ФАН побывал на акции протеста «Аваков — чорт!», которая прошла накануне перед офисом президента Украины. Радикалы попросили Зеленского «убрать Авакова».

Поведение Филиппа Киркорова, обругавшего матом персонал фестиваля «Новая волна — 2019», является непозволительным. Оскорбленная Киркоровым «розовая кофточка» отреагировала на скандал на «Новой волне».

Болтон оценил свою поездку на Украину. Болтон подвел итоги своего визита на Украину.

Президент США Дональд Трамп заморозил денежные средства, предназначенные для военной помощи Украине. Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от «настоящих звезд». Пригожин назвал отличие Волочковой и Бузовой от «настоящих звезд».

Жительница Соединенных Штатов публично подняла на смех жениха из-за «жалкого» обручального кольца. Американка обиделась на жениха из-за «жалкого» обручального кольца.

Евгений Мураев заявил, что МВФ выдает Украине кредиты в обмен на выполнение требований США и продажу земли и инфраструктуры. В Раде рассказали, зачем МВФ выделяет кредиты Украине.

Экологи в преддверии начала нового учебного года рекомендуют покупать товары, произведенные в России. Экологи посоветовали покупать детям для школы товары, сделанные в России.