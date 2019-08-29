Новый спикер Рады отключил микрофон говорящего на русском языке депутата

Киев, 29 августа. Новоизбранный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отключил микрофон депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину за выступление на русском языке, сообщили «Украинские новости».

Это произошло, когда парламентарии задавали вопросы претенденту на должность вице-спикера Рады Руслану Стефанчуку. Волошин стало говорить на русском языке. В свою очередь Разумков отключил у него микрофон и попросил придерживаться регламента.

Волошин в ответ заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После того, как депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность завершить речь.

Ранее глава партии «Слуга народа» заявлял, что считает неправильным использовать на Украине только один язык — украинский. В то же время он высказался, что на выступлениях в парламенте будет использовать только украинский язык, так как «это требование закона».

В четверг стало известно, что Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады. За него проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, на Украине вступил в силу закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Так, на украинском обязаны говорить представители органов госвласти и местного самоуправления, а также в учебных заведениях и больницах.