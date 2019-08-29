Навальный устраняет конкурентов с помощью «Умного голосования»

Москва, 29 августа. Блогер Алексей Навальный создал проект «Умное голосование» не для честных выборов, а чтобы устранять своих сторонников из числа так называемой «оппозиции». Такое мнение в четверг высказал член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Он обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный в рамках «Умного голосования». Блогер исключил из него кандидата от КПРФ Анастасию Удальцову, записав ее в «скрытые единороссы».

«Это похоже на сведение личных счетов с конкурентом по оппозиционному лагерю. Все обвинения в том, что Анастасия Удальцова может быть сторонницей ЕР, выглядят просто смешно», — пояснил Матвейчев порталу Ura.ru.

Эксперт добавил, что муж Удальцовой отсидел несколько лет в тюрьме после Болотной, а Навальный все это время «прекрасно жил на донаты и пожертвования сторонников».

Напомним, что Мосгорсуд ранее отстранил от выборов ряд оппозиционных кандидатов за нарушения правил выдвижения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Ранее сообщалось, что Навальный и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский пытались сорвать выборы в Петербурге с помощью фейков, взяток и дезинформации. 26 августа полиция Петербурга обнаружила подпольную редакцию журналистов-расследователей, готовивших фейковые материалы против российских политиков, членов петербургского Заксобрания и сотрудников администрации города, в том числе и против главы города Александра Беглова.