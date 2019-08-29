Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины

Киев, 29 августа. Депутаты Верховной рады утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины.

Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Выдвижение Гончарука не стало неожиданностью для общественности. СМИ еще несколько дней назад называли его фамилию как наиболее вероятного кандидата.

Гончарук в 2006 году закончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. После этого он работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива. С 25 июня текущего года он занял должность заместителя главы офиса президента страны.

По конституции Украины, коалиция в парламенте должна предложить президенту страны кандидатуру будущего премьер-министра. После этого президент Украины вносит ее на рассмотрение Верховной рады. Для утверждения кандидатуры главы кабмина достаточно 226 голосов.

Персональный состав нового правительства на рассмотрение Верховной рады предлагает уже новый премьер-министр. Исключение составляют кандидатуры на пост главы Минобороны и главы МИД — их предлагает глава государства.