Сирия, 29 августа. Сотни беженцев вернулись в Сирию из Ливана. При поддержке ВКС РФ сирийским войскам удалось зачистить от джихадистов город Ат-Тамания в Идлибе. Вертолеты США и Турции были замечены на севере Ракки и Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции боевиков в северной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Ат-Тамания на юге Идлиба.

«Джебхат Аш-Шамия»: продолжает притеснять коренное население Африна на северо-западе Алеппо.

Курды: лишились трех бойцов во время столкновений с протурецкими исламистами в северной части Алеппо; задержали мужчину по подозрению в связях с ИГ1 к востоку от Ракки.

ВВС Турции: осуществляют боевые вылеты над северными районами Ракки и Хасаки совместно с ВВС США.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что сирийские беженцы из Ливана продолжают возвращаться на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Сегодня через погранпереходы «Аз-Замрани», «Джейдет-Ябус» и «Ад-Даббусия», расположенные на окраинах Хомса и Дамаска, перешли сотни перемещенных лиц. Отмечается, что это стало возможным благодаря совместным усилиям сирийских и ливанских властей, а также сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. Как известно, прибывшие сирийцы были вынуждены покинуть свои дома после оккупации части территорий САР боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства»1. По словам беженцев, скорого возвращения на родину ожидает еще большое количество сирийцев.

Провинция Алеппо

Новостной портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) вновь публикует сведения о нарушениях прав коренного населения в Африне со стороны поддерживаемых Турцией боевиков. Так, по данным местных источников, исламисты группировки «Джебхат Аш-Шамия» жестоко избили мужчину и членов его семьи, в том числе женщин, после того как они отказались покинуть арендуемый ими дом. Отмечается, что джихадисты аргументировали это тем, что пострадавшие якобы имели связь с курдскими радикалами. Напомним, ранее также не раз поступали сообщения о притеснении жителей Африна боевиками. Наиболее распространенными проблемами здесь остаются похищения гражданских лиц с целью выкупа и незаконная конфискация жилья.

Тем временем появились данные о потерях курдов во время столкновений с «Сирийской свободной армией»** (ССА) и союзными ей бандгруппами в районе Аль-Баба к северо-востоку от Алеппо. Агентство новостей Baladi-News передает, что вооруженные стычки привели к гибели трех курдских бойцов. Как сообщалось ранее, протурецкие силы, в свою очередь, лишились девяти боевиков. Также стало известно о том, что инициаторами начала военных действий на данном направлении выступили курды.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжается освободительная операция Сирийской арабской армии (САА). Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что правительственным войскам удалось зачистить от джихадистов город Ат-Тамания, об освобождении окрестностей которого стало известно еще в начале дня. Отмечается, что наступление на данном направлении возглавляют части «25-й дивизии специальных операций» (бывшие «Силы Тигра»). Оппозиционные порталы заявляют, что во время столкновений САА понесла потери в живой силе, однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

Между тем российские ВКС осуществили боевые вылеты в северных районах Идлиба. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), под огнем оказались позиции исламистов в районе населенного пункта Ад-Дувейла к северо-западу от административного центра провинции.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (astramilitarum) сообщает о том, что над северными районами Ракки и Хасаки, граничащими с территорией Турции, осуществляют вылеты американские и турецкие ВВС. Анкара и Вашингтон приступили к совместному патрулированию воздушного пространства на севере САР в рамках договоренности о создании «зоны безопасности». Вертолеты были замечены недалеко от городов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн, которые, как сообщалось ранее, продолжают покидать курдские вооруженные формирования.

Тем временем к востоку от административного центра провинции продолжились обыски, проводимые курдами с целью поимки террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в регионе. По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), рейды привели к задержанию одного из подозреваемых в сотрудничестве с ИГ лиц по имени Ясар Хассан.

1 Организация запрещена на территории РФ.