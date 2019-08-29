Педерсен объявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован

Дамаск, 29 августа. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что конституционный комитет республики почти сформирован.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности по сирийскому урегулированию Педерсен обозначил примерные сроки завершения формирования конституционного комитета республики.

«Я очень надеюсь, что ООН сможет объявить о соглашении до начала Генассамблеи (24 сентября. — Прим. ФАН)», — констатировал представитель ООН.

Педерсен отметил, что в июле он провел продуктивные переговоры с правительством Сирии и оппозицией страны, на которых были рассмотрены все нерешенные вопросы. По мнению спецпосланника, проект практически завершен.

В ближайшее время он намерен вернуться в Дамаск для завершения переговоров. Педерсен также отметил, что посетит Вашингтон, а затем Иран для консультаций. В Тегеране он надеется получить поддержку создания конституционного комитета Сирии, заметил представитель ООН.

«Уверен, что саммит России, Турции и Ирана, запланированный на середину сентября, будет способствовать моим усилиям», — выразил он мнение.

Педерсен также выразил признательность за поддержку США и Евросоюзу.