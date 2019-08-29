В ЛНР рассказали о методах работы СБУ

Луганск, 29 августа. С приходом к власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского риторика в минском переговорном процессе не поменялась. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«Состоялись выборы президента на Украине, произошла смена политической власти, но риторика, которая продолжается в минском переговорном процессе, не поменялась. То небольшое потепление в рамках заседания гуманитарной группы, предоставление информации по удерживаемым лицам, в чьем освобождении заинтересована Луганская Народная Республика, приняло период ремиссии. И дальше в результате переговорного процесса мы пришли к вопросу процессуальной очистки лиц, чьего освобождения добиваемся», — рассказала она.

Кобцева отметила, что «в этом вопросе господин Зеленский должен принять политическое решение, но до сегодняшнего дня этого не произошло. И одну из таких ключевых ролей играет Служба безопасности Украины».

По ее словам, сотрудники СБУ активно предъявляют как жителям подконтрольных Киеву территорий, так и вынужденно выехавшим на территорию ЛНР гражданам обвинения в так называемом «бытовом сепаратизме» и «поддержке террористических формирований» для политических спекуляций на международной арене.