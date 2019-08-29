В Матвеевском саду Петербурга обустроят спортивную площадку. ФАН-ТВ

Благоустройство Матвеевского сада врио губернатора Северной столицы Александр Беглов обсудил с жителями города.

Градоначальник осмотрел территорию сада и пообщался с местными жителями. Одна из просьб петербуржцев — обустроить спортивную площадку. Александр Беглов ответил, что такая площадка здесь обязательно появится. Подробности комплекса, который планируется возвести, врио губернатора обсудил с главой Петроградского района Иваном Громовым. Площадка должна соответствовать современным стандартам: покрытие, освещение, видеонаблюдение, новое спортивное оборудование. А также Александр Беглов дал распоряжение установить туалеты рядом с детской площадкой.