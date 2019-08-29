Зеленский назвал «тихой прогулкой в сумерках» первые 100 дней своего президентства

Киев, 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые 100 дней своего руководства страной «тихой прогулкой».

Во время выступления в Верховной раде Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства. Глава государства уточнил, что слышал много оценок, однако считает себя самым строгим критиком.

«Этот период [100 дней президентства] можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости, — выразил он мнение. — Это правда».

Зеленский добавил, что с началом работы нового парламента на Украине страна встанет на пусть перемен. Президент считает, что темпы изменений будут увеличиваться.

«Я уверен, что сейчас страна, наконец, сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений, — объявил президент Украины. — Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов работать».

Ранее Верховная рада утвердила нового премьер-министра страны. Им стал заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук.

В четверг стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию страны. Документ предполагает уменьшение численного состава парламента, а также закрепление пропорциональной избирательной системы. Зеленский также предлагает внести изменения относительно уполномоченных лиц рады и законодательной инициативы украинцев, передает «Известия».