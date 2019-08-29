Библиотеку имени Ленина открыли после реконструкции в Петербурге. ФАН-ТВ

В обновленной библиотеке побывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Современная и модернизированная — библиотека им. Ленина предстала в новом облике. Масштабный ремонт учреждения шел около двух лет.

Посетители могут завести электронный билет и самостоятельно забронировать книгу, есть здесь интерактивная карта с историей Петроградского района, современные зоны для чтения, для пользователей — технологии трехмерного моделирования и печати. Библиотека будет работать ежедневно с 9 утра до 21 вечера. Для посетителей книгохранилище откроется 1 сентября. Сегодня обновленную библиотеку осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.