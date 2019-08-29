Экс-депутат Рады усомнился в способности Порошенко стать организатором майдана

Киев, 29 августа. Бывший депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал сообщения о том, что экс-глава государства Петр Порошенко готовит переворот в конце года.

Ранее журналисты украинского издания «Страна.ua» запечатлели, как депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что пятый президент Украины готовит переворот, напомнило «Утро.ру». Депутат заявила, что в новом составе правительства из «старичков» останется только глава МВД Украины Арсен Аваков, поскольку у властей нет другого выбора. Согласно сообщению, «Порошенко готовит переворот» и ждет, когда Авакова отправят в отставку, чтобы совершить задуманное.

Олейник считает, что в данный момент еще «не созрели какие-то объективные-субъективные условия, где реально очень большая поддержка пока в народе». Кроме того, по его словам, у самого президента есть достаточное количество возможностей не допустить второй майдан.

Бывший депутат Верховной рады отметил, что в решении лидера Украины Владимира Зеленского оставить Авакова на посту главы МВД Украины «есть, может быть, какой-то резон», поскольку многие говорят о том, что главой государства будут приняты «крайне непопулярные решения».

«Я думаю, что зимой придут платежки еще хуже, а люди же рассчитывали на то, что будет серьезное снижение тарифов на газ, электроэнергию и так далее. То есть может быть такой обвал поддержки, и тогда может Зеленский остаться один на один [с этими проблемами]», — заявил украинский политик в беседе с телеканалом «360».

Однако он сомневается, что организатором подобного переворота станет именно Порошенко. Олейник не исключает, что экс-президент может участвовать в путче как спонсор, поскольку «ему надо уйти от ответственности».