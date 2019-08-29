Роскосмос объяснил ситуацию на МКС, где сработала аварийная сигнализация

Москва, 29 августа. Роскосмос прокомментировал срабатывание сигнализации на МКС в связи с повышением уровня кислорода. Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко отметил, что ситуация находится под контролем, угрозы для экипажа нет.

«Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная», — пояснил он РИА Новости.

Ранее космонавт Алексей Овчинин заявил о том, что в российском модуле произошло повышение уровня кислорода, из-за чего в американском сегменте МКС сработала сигнализация.

Это уже не первое космическое происшествие за последнее время. 24 августа российский космический корабль «Союз», на борту которого был робот Федор, не смог с первого раза состыковаться с космической станцией. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил инцидент устаревшим иностранным оборудованием. По его словам, аппаратура на МКС, которой уже 10 лет, перестало «видеть» сигнал российского корабля. Повторная стыковка произошла 27 августа и была успешной.

«Союз МС-14» успешно пристыковался к модулю «Звезда», который освободили специально для корабля с роботом Федором на борту, переместив в ручном режиме «Союз МС-13» к модулю «Поиск». Робот Федор будет находиться на МКС до 6 сентября. Планируется, что 7 сентября он вернется на Землю.