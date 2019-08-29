Врач объяснил диагноз скончавшегося актера Числова

Москва, 29 августа. Денис Сердюков — друг известного российского актера Александра Числова — заявлял в комментарии СМИ, что у артиста были проблемы с психикой и развилась запущенная полиневропатия. Невролог Александр Комаров рассказал, как эта болезнь влияет на состояние человека.

Ранее стало известно, что Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. По информации прессы, причиной смерти стало обострение пневмонии.

Александр Комаров объяснил, что смерть актера связана не столько с самой полиневропатией, сколько с ее осложнениями. Они обусловлены нарушениями функций жизненно важных органов. По словам врача, чаще всего речь идет о повреждении либо сердца, либо дыхательной системы.

В комментарии телеканалу «360» Комаров отметил, что полиневропатия может быть вызвана рядом заболеваний, чаще всего хронических. Однако болезнь может вызвать и алкогольная интоксикация. По словам врача, люди, страдающие от алкогольной зависимости, могут заработать полиневропатию двумя способами. Первый — острая интоксикация суррогатами алкоголя или спиртсодержащими веществами. Второй — постоянное употребление алкоголя.

Невролог отметил, что алкоголизм приводит к сбою в работе систем организма, а также накоплению патологических состояний — алкогольных полиневропатий.

«С течением времени они усугубляются и доходят до критического момента, и организм перестает функционировать. Это может сопровождаться нарушением движения, нарушением чувствительности, нарушением координации и болевыми синдромами вплоть до выраженных болевых синдромов. В критических или запущенных случаях приводит к остановке сердца из-за алкогольной миопатии», — пояснил Комаров.

Ранее Денис Сердюков рассказал, что Александр Числов имел пристрастие к алкоголю, однако в запои при этом не уходил. По его словам, в 2017 году у Числова впервые случился криз. Тогда актера госпитализировали, но он покинул медучреждение, заявив, что «не хочет лежать».