США построили новую базу на севере Сирии, пока турки ждали отвода курдов от границы

Американцы завершили строительство своей очередной военной базы на территории Сирии. Новый объект располагается у поселка Ганамия в окрестностях Ад-Дербасии — то есть всего в пяти километрах от турецкой границы, передает информагентство Al Mayadeen. Но как же соглашения Анкары и Вашингтона о создании «безопасной зоны» на севере САР, а тем более неоднократные обещания президента США Дональда Трампа покинуть арабскую республику? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже лично подчеркнул, что Анкара не потерпит от Соединенных Штатов затягивания реализации договоренностей по буферной зоне и отводу сил. Он добавил, что подразделения армии Турции уже сейчас находятся в режиме ожидания на границе с САР и готовы к любому повороту событий.

Более того, новость об окончании строительства нового пункта базирования для американских войск противоречит предыдущим решениям Трампа, который однозначно говорил о своем намерении свернуть кампанию в САР в конце прошлого года. Вскоре после этого, однако, в США возникли «неожиданные» трудности с исполнением приказа президента.

С того момента американские силы лишь вывели несколько частей в соседний Ирак, но затем неоднократно вновь увеличивали контингент. Похоже, что прошлые планы Трампа остались навсегда похороненными под остальной повесткой внешней политики Штатов.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что на сегодняшний день данный факт понятен уже абсолютно всем. Американцы, напротив, стали еще крепче держаться за свои незаконно развернутые сирийские базы, пытаясь балансировать между курдами и турками.

«Судя по всему, США никуда уходить не собираются и хотят оставаться в САР и дальше. Думаю, это уже совершенно очевидный для всех момент. Что касается «зоны безопасности», то это, конечно, неблагоприятный для Вашингтона фактор. Если ему все же придется исполнять условия сделки с Эрдоганом, то это плохо отразится на его позициях среди курдов. Такое уже происходило — когда был заключен так и не реализованный договор турок и американцев по поводу Манбиджа и когда Трамп заявил о желании уйти из Сирии. В обоих случаях курды тут же шли на резкое сближение с Дамаском», — напомнил эксперт.

Между тем Демократические силы Сирии (SDF) выступают своего рода гарантом продолжения незаконной оккупации США. Пребывание же войск Соединенных Штатов в арабской республике отвечает стратегическим целям Вашингтона, и притом не только в плане нефтяного сектора или распространения влияния на Ближнем Востоке.

«Военное присутствие в Сирии напрямую завязано с американской политикой в отношении Ирана. Дело в том, что нахождение американцев в районах к востоку от Евфрата и на базе под Ат-Танфом блокирует пути связей между Тегераном и его союзниками, не позволяя наладить сухопутное сообщение между Ираном через Ирак с Сирией и дальше с Ливаном. Соответственно, для США сохранение опоры в лице курдов — это крайне важный аспект для их собственных целей. Поэтому они вынуждены лавировать, а в чем-то идти на уступки туркам в свете сближения Анкары с Москвой. Потому-то и были заключены эти соглашения по поводу так называемой зоны безопасности», — пояснил востоковед.

Но будут ли они исполнены американской стороной — еще большой вопрос, добавил он. Как показывает опыт Манбиджа, Штатам ничего не стоит нагло саботировать договоренности даже со своим союзником по НАТО.