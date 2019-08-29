Навальный свалил на Соболь ответственность за организацию незаконного шествия 31 августа

Москва, 29 августа. Журналист Максим Кононенко обвинил одиозного блогера Алексея Навального в трусости и использовании зависимой от него юристки ФБК Любови Соболь.

Ранее не допущенная к выборам Соболь объявила несанкционированное шествие 31 августа в знак несогласия отказом МГИК регистрировать претендентов из команды Навального. Причем отказ был абсолютно законным и обоснованным: в подписных листах приближенных блогера были обнаружены многочисленные нарушения. В частности, сама Соболь активно использовала подписи мертвых депутатов и автографы несуществующих москвичей. Сам Навальный успел отсидеть 30 суток за призывы к участию в несогласованных митингах и теперь решил обезопасить себя, свалив всю ответственность на Соболь.

Такое циничное поведение «борца с коррупцией» поразило пользователей Сети. Так, политолог Михаил Делягин заявил, что Навальный «перешел на формат комнатного фюрера», назначив «несчастную Любу» «вождем» и выставив ее против ОМОНа. Кроме того, Делягин предположил, что блогер просто готовится бежать в Лондон, куда, как известно ранее сбежали многие его спонсоры, например, Михаил Ходорковский. Более резким в оценках плана Навального был журналист Максим Кононенко.

«Он даже сам *** (боится), он вместо себя двигает зависимую от него бабу. Чтобы это она тащила школоту под дубинки перед самым началом учебного года», — написал он в своем Telegram-канале.

Кононенко пояснил, что саму Соболь не арестуют, ведь у нее есть пятилетняя дочь (которой, к слову, она неоднократно прикрывалась от СИЗО), «а штраф муж выплатит, он богатый. Очень удобно».

Журналист Антон Красовский высказал мнение, что Навальный и Соболь эксплуатируют материнство юриста ФБК, а в итоге от их действий пострадают чужие дети.

«Очень героически и осмотрительно – как и всегда у Алексея Анатольевича», — с иронией заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Как отмечает Nation News, ранее Соболь заявила, что помимо дочери-дошкольницы, она якобы находится на третьем месяце беременности. Не исключено, что она просто решила подстраховаться и просто вбросила этот слух, рассчитывая, что к беременной матери малолетней девочки будут относиться мягче.