В Петербурге внедряют пилотный проект «Мобильный участковый». ФАН-ТВ

Аппаратный программный комплекс «Мобильный участковый» сейчас в режиме тестирования, позже современные гаджеты появятся у всех участковых в городе. Работу новой системы сегодня оценил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Современный гаджет на страже правопорядка — сегодня в Петербурге тестируют новый пилотный проект «Мобильный участковый». Это планшет со специальной программой, куда поступает вся информация о происшествиях, комплекс подключен к городскому мониторинговому центру 112.

«Планшет также позволяет открыть дверь в парадную и не волновать граждан по пустякам, не звонить в каждую квартиру и не просить, чтобы тебе открыли дверь, а сам быстро зашел, отработал заявку», — рассказывает Михаил Иванишин, участковый уполномоченный.

Также на планшет выводятся изображения с камер видеонаблюдения. Сегодня их только в Петроградском районе установлено больше 2,5 тысяч — во дворах, с выходом на контейнерные площадки, особые камеры встроены в домофоны.

Устройства устанавливают в рамках проекта «Умный двор». Работу системы сегодня оценил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также посетил дежурную часть УМВД России по Петроградскому району и рассказал о дальнейшем внедрении программы «Умный город».

«Мы стремимся к тому, чтобы, действительно, наш город стал безопасным. И для этого мы технически оснащаем, полностью, это видеокамеры, умный домофон, умная остановка. Очень важный вопрос, чтобы были подсвечены все детские спортивные площадки. Мы сегодня установили порядка шести тысяч видеодомофонов, умных видеодомофонов, и планируем увеличить их до 19 тысяч. Оснастили всех участковых в Петроградском районе специальными планшетами. Эта система проходит адаптацию на Петроградском районе, и будет дальше расширяться», — сказал Александр Беглов.

Всего в режиме тестирования сегодня работает 200 планшетов. Один из районов, где испытывают новую систему — Петроградский.