Избирательные участки Ленобласти готовы к проведению выборов. ФАН-ТВ

Как будет обеспечиваться общественная безопасность в День знаний и единый день голосования в 47-ом регионе эксперты рассказали представителям СМИ в Петербурге.

Заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Сергей Карязин отметил, что на данный момент все учебные заведения проверены, в ходе проверки не нашлось замечаний, которые бы негативно повлияли на образовательный процесс. Практически все недочеты уже устранены. Кроме того подразделения противопожарной службы будут переведены в режим повышенной готовности.

«Большая очень работа проведена совместно с главным управление МЧС, с Комитетом образования. Из бюджета Ленинградской области выделяются серьезные деньги для обеспечения этих вопросов. Это и пожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность наших объектов», — говорит Сергей Карязин, зампредседателя Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Начальник отдела обеспечения работы координационного совещания, антинаркотической и антитеррористической комиссий Департамента региональной безопасности Александр Дыбин добавил, что на избирательных участках Ленобласти также была проведена тщательная проверка всех норм безопасности.

«Что касается выборов, хотел бы отметить, что избирательные участки находятся не только в образовательных учреждениях, но и других помещениях и даже в воинской части. Все вот эти социальные объекты, где находятся избирательные участки, также будут проверены органами полиции, везде установлены видеокамеры. По информации главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области имеется достаточное количество металлодетекторов для обеспечения безопасности», — отметил Александр Дыбин, начальник отдела обеспечения работы координационного совещания, антинаркотической и антитеррористической комиссий Департамента региональной безопасности.

Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов отметил, что всего за период приемки образовательных учреждений к новому учебному году проведено 603 проверки, выявлено более 1 000 нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

На территории Ленинградской области расположен 931 избирательный участок, они готовы к проведению выборов. Для обеспечения безопасности будет привлечен 971 полицейский, в общей сложности 10 400 человек, включая все службы безопасности Ленинградской области.

Напомним, выборы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоятся 8 сентября.