Эксперт рассказал о необходимости появления скоростных вертолетов в армии РФ

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что высокоскоростные вертолеты помогут в борьбе против штурмовиков противника.

Ранее стало известно, что российская компания «Камов» запатентовала технологию, позволяющую разгонять ударные вертолеты до скорости 600 километров в час. Об этом журналистам во время своего выступления на авиакосмическом салоне МАКС-2019 рассказал генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев.

По его словам, перспективные аналоги от американских компаний Boeing и Sikorsky пока не смогли достигнуть таких показателей: их вертолеты смогут разгоняться до скорости в 480-550 километров в час. Комментируя заявление Михеева, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что многие компании довольно давно ведут работы над созданием скоростных ударных вертолетов.

«Еще Игорь Сикорский, когда был жив, пытался решить эту задачу, компонуя различные схемы с несущим винтом, толкающим винтом, даже с реактивными двигателями что-то мудрил. Но тогда технологии этого не позволяли, а сейчас они ушли достаточно далеко и насколько я знаю, «Камов» предложил нашим военным несколько аэродинамических схем компоновки основного несущего винта и дополнительных механизмов, которые позволяют вертолету совершать полеты на таких скоростях. Минобороны часть из этих эскизов одобрила для создания так называемых прототипов», — говорит Леонков.

А так как компания «Камов» имеет все компетенции по созданию такого рода воздушных машин, их заявлениям можно верить, особенно если конструкторы провели серьезное физико-математическое моделирование созданных ранее схем.

«Когда вертолеты только создавались, их основными целями были наземные цели, легкобронированные и тяжелые цели, их (ударные вертолеты — Прим. ФАН) еще называли убийцами танков. Ну а сейчас к ним добавят еще и воздушные цели, самолеты, которые известны как штурмовики. Они осуществляют серьезную огневую поддержку союзных войск или огневое подавление наземных целей противника с достаточно больших дистанций, то есть вне зоны действия переносных зенитно-ракетных комплексов. И вертолет, который осуществляет огневую поддержку мотопехотных частей, может оказать в этом случае поддержку, если будет оснащен соответствующими комплексами авиационного вооружения класса «воздух-воздух», — продолжает собеседник ФАН.

Отсюда следует вывод, что «убийцы штурмовиков», помимо соответствующего вооружения, должны обладать отличными летными качествами — высокой скоростью и маневренностью. Помимо этого, высокоскоростные ударные вертолеты должны будут повысить быстроту оказания поддержки наземным подразделениям.

«Общевойсковой бой может быть очень динамичным. Это показала Сирия, когда боевики на «тачанках» (джипы с установленными в кузову крупнокалиберными пулеметами — Прим. ФАН) неожиданно возникали и наносили удары в тех местах, которые были наименее защищены. Так вот, если вертолет будет обладать скоростью в 600 км\ч, то он сможет достаточно быстро и эффективно прийти на помощь наземным подразделениям и оказать им поддержку», — заключил эксперт.

Напомним, Минобороны ранее определилось с обликом перспективного боевого, скоростного вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. Всего государственному заказчику было предложено порядка десяти концепций. Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» сообщил, что машину создадут к 2027 году.