Малиец Ньянг возглавил Международную федерацию баскетбола

Пекин, 29 августа. Уроженец Мали Хамане Ньянг был избран новым главой Международной федерации баскетбола (FIBA). Выборы состоялись во время конгресса федерации в Пекине.

Сам Ньянг поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал приложить максимум усилий для развития баскетбола.

«Благодарю все национальные федерации за оказанное мне доверие. Я обещаю полностью посвятить себя FIBA во время моего пребывания во главе организации и служить интересам нашего любимого вида спорта во всех уголках мира», — отметил он.

В конгрессе участвовали делегаты из 156 национальных федераций. Ньянг был избран единогласно. Новому главе FIBA, который сменил на своем посту аргентинца Орасио Мураторе, предстоит руководить спортивной организацией до 2023 года.

Отметим, что Ньянг до своего избрания главой FIBA работал вице-президентом международной федерации, а также президентом FIBA-Africa с 2014 по 2019 годы. Кроме того, он некогда возглавлял Федерацию баскетбола Мали и министерство спорта африканской республики.