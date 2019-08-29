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Хирурги из Нижнего Тагила решили вернуться на работу

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Хирурги из Нижнего Тагила решили вернуться на работу

Москва, 29 августа. Все хирурги из Нижнего Тагила, которые ранее написали заявления об увольнении, согласились продолжить работу, сообщила глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Как стало известно СМИ, причиной их решения стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.

«Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать», — сказала министр.

Напомним, на ситуацию в Нижнем Тагиле обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вопросом с увольнением врачей занимаются и региональные власти, и Минздрав.

В начале недели в больницу прибыли министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков, после чего пять хирургов отозвали заявление, один решил сменить специализацию. Пресс-служба Минздрава сообщила, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.

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Источник: РИА Новости
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