В Госдуме назвали переговоры Путина и Меркель по «нормандскому формату» жестом Украине

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина — это жест Украине. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Подготовка саммита

Ангела Меркель и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки». Об этом сообщает пресс-служба главы правительства ФРГ.

«Что касается Украины, собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации минских соглашений», — говорится в сообщении, которое было опубликовано 29 августа на официальном сайте канцлера.

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель подчеркнули настоятельную необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа, обменялись мнениями по ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В том числе они подчеркнули необходимость работы Организации Объединенных Наций (ООН) для преодоления конфликта на северо-западе САР.

«Оба подтвердили свою поддержку деятельности специального посланника ООН Гейра Педерсена», — отметили в пресс-службе канцлера.

Позитивный разговор

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сам факт переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель является позитивным. Это подчеркивает тот факт, что российско-германские отношения остаются устойчивыми.

«Был обсужден широкий круг вопросов, касательно острых проблем современной мировой политики, включая Сирию и Ливию. Конечно же, Донбасс в данном случае является принципиально важной темой. То, что Германия подтверждает приверженность к «нормандскому формату», говорит о перспективах взаимопонимания по целому ряду проблем. Считаю важным, чтобы любой сценарий урегулирования вопросов, связанных с провозглашением независимых республик решался в интересах населения Донецкой и Луганской Народных Республик», — пояснил Дмитрий Новиков.

Кроме того, депутат высказался и об идее президента Украины Владимира Зеленского включить в «нормандский формат» Соединенные Штаты. По его мнению, это невозможно, поскольку это разрушит существующий формат.

«Я думаю, что пока полезность «нормандского формата» не исчерпана и взламывать его нет никакой необходимости», — заключил Дмитрий Новиков.

«Дайте ему шанс»

Константин Затулин, комментируя переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, выразил мнение, что все происходит в духе того коридора, который ранее обозначил российский лидер, — осторожный оптимизм по случаю прихода Владимира Зеленского. Депутат назвал «подготовку к саммиту» жестом Украине.

«Он укладывается в общий подход «дайте Зеленскому шанс себя проявить». Дальше все будет зависеть от Зеленского. Если он будет продолжать «долдонить» то, что до этого бесконечно часто говорил Петр Порошенко, тогда ничего не сдвинется. Если что-то изменится, то какие-то шаги будут. Но я не думаю, что удастся сразу добиться урегулирования кризиса в Донбассе. Это слишком глубокий вопрос. Но определенное сглаживание может произойти», — добавил Константин Затулин.

Глобальный кризис

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в свою очередь высказалась в целом о разговоре российского и немецкого лидеров. Она подчеркнула, что сегодня ситуация в мире действительно достаточно нестабильная. Идет поиск форм выхода из глобального экономического кризиса.

«Запад пытается решить свои экономические проблемы за счет России. Экономическое давление против нашей страны и санкционная политика оказались неэффективными. Поэтому у них нет решения, как выходить из экономического тупика. У западных «партнеров» есть понимание, что с Российской Федерацией нужно договариваться. Причем не только вести диалог, а совместно искать пути выхода из кризиса», — пояснила сенатор.

По мнению Ольги Тимофеевой, ведущие западные лидеры понимают, что если решение не будет найдено, то тогда в условиях жесткой конфронтации и имеющегося военного потенциала сторон человечество само себя уничтожит. Поэтому Запад осознает, что нужно искать новую экономическую модель и вырабатывать условия взаимодействия.

«То, что сейчас происходит, — это закономерный итог поиска решения, которые позволят сохранить мир и выйти на новый экономический формат. Без России это невозможно», — заключила Ольга Тимофеева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в «нормандском формате», однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.