Яшин получил пятый арест за призывы к незаконным митингам в Москве

Москва, 29 августа. Соратник скандального блогера Алексея Навального и организатор массовых беспорядков Илья Яшин получил пятый административный арест.

Его арестовали на 10 суток. Тверской суд Москвы постановил признать Яшина виновным в административном правонарушении, предусмотренного ч.. 2 ст. 202. КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении».

Напомним, соратника скандального блогера Алексея Навального Илью Яшина, который является председателем совета депутатов МО Красносельский, не зарегистрировали на выборах в МГД из-за массовых фальсификаций подписей. В его избирательных бюллетенях оказались подписи мертвецов. Кроме того, во время проведения подписной кампании он воспользовался служебным положением и разместил на сайте МО Красносельский ссылки на свои материалы агитационного характера.

Московский суд уже пять раз арестовывал Яшина за организацию массовых беспорядков и призывы к ним. 10 августа Троицкий суд Москвы арестовал Яшина на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. 8 августа Хамовнический суд назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в участии в незаконном митинге так называемой «оппозиции» 14 июля, 29 июля Щербинский суд столицы также назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Так называемая «оппозиция» провела несколько незаконных митингов, участники которых вели себя крайне агрессивно: бросали в полицейских и росгвардейцев бутылки, куски асфальта и даже мусорные урны. Но сотрудники правоохранительных органов на провокации не реагировали, делая все возможное для обеспечения безопасности жителей столицы.