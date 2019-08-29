В Минобороны рассказали, почему молодежь стремится в российские военные вузы

Второго сентября начнется учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц военных образовательных учреждений России. Впервые откроются для учащихся Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге.

Накануне нового учебного года начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ Виктор Горемыкин рассказал, чем привлекают российских юношей и девушек военные училища и вузы; подвел итоги работы по выпуску из военных учебных заведений и оценил результаты нового набора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Минобороны расширяет сеть военных училищ

Министерство обороны РФ в этом году расширяет сеть довузовских суворовских училищ и кадетских корпусов до 31, новый учебный год в них начнется для 2939 курсантов. Конкурс в довузовских образовательных организациях повысился до 3,6 человек на место (в прошлом году он составлял 3,3 человек на место), так что управлению кадров Минобороны пришлось даже усложнить вступительные экзамены.

Самый высокий конкурс — в Кызылском президентском кадетском училище: там на учебное место претендовали 7,8 человек. В новом Кемеровском президентском кадетском училище за место боролись 5,8 человек, в Тульском суворовском военном училище — 5,2 человека, в Московском суворовском военном училище — пять человек, в кадетском корпусе Воронежа — 5,4 человека, в Пансионе воспитанниц Минобороны России — 4,2 человека на место.

«В наши училища стремятся, потому что все наши учебные заведения обеспечены современный материально-технической базой, — рассказал корреспонденту ФАН Виктор Горемыкин. — В аудиториях не один кабинет, а сразу три — лекционная комната, практическая и лабораторная. Когда мы открывали Тульское суворовское военное училище, к нам пришли лучшие педагоги из области, однако преподаватель химии долго разбиралась с новым оборудованием, потому что никогда с таким не работала. Ребятам, которые туда поступили, до занятий химией оставался еще целый год, но, когда они увидели учебные кабинеты, сказали, что уже готовы заниматься в подготовительных кружках. В рамках дополнительных программ ребята у нас занимаются в фотостудиях, телестудиях, снимают короткометражные и документальные конкурсные фильмы. Учеба организована так, что некоторые мальчишки и после уроков не уходят из суворовских училищ: остаются на тренировки, на дополнительные занятия. У нас достаточно много спортивных площадок: закрытые ледовые катки, бассейны, залы для тенниса, футбола, борьбы, волейбола. С ребятами занимаются олимпийские чемпионы, призеры мира и Европы. Неудивительно, что суворовцы и кадеты хотят задействовать все, что есть в училищах. Потому у нас и конкурс большой».

По словам Виктора Горемыкина, в предыдущие два года выпускники довузовских училищ Минобороны показали средний результат по ЕГЭ выше, чем по стране. В военном ведомстве считают, что причина — в мастерстве педагогов, методиках обучения, участии воспитанников в олимпиадах и конкурсах.

В 2019 году из 25 училищ Минобороны выпущено 1627 юношей и девушек, которые успешно сдали государственную итоговую аттестацию. По обязательным предметам — русский язык и математика — за последние три года результат вырос на 22% и 15% соответственно, по физике — на 7%, а по обществознанию — на 5%, сообщили в военном ведомстве РФ.

Сто баллов за ЕГЭ набрали 24 выпускника суворовских и кадетских училищ, а 224 воспитанника военных учебных заведений стали «высокобалльниками»: набрали более 90 баллов. Виктор Горемыкин напомнил, что суворовцы получают дополнительные десять баллов за освоение программы военной подготовки. Из всех выпускников довузовских образовательных учреждений Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94% (большая часть из них — в вузы военного ведомства).

«Постепенно подойдем к 100%, — сказал Виктор Горемыкин в разговоре с ФАН. — Кому не повезло, тот попробует поступить в следующем году. Важно, что у ребят в случае неудачи не отпадает желание учиться».

Упорство некоторых абитуриентов восхищает военных педагогов. Так, в Краснодарское высшее военное авиационное училище в этом году с третьего раза поступила Анна Макарова, со второго — Алла Карпова и Снежанна Шульпина. Конкурс в училище в этом году вырос на 30% по сравнению с 2018 годом — до 5,2 человек на будущее кресло военного пилота. Если брать вузы ВМФ России, то и там битва за место стала упорнее — за год конкурс вырос на 10%.

Растет уровень желающих стать военными

Военные проанализировали состав своих новых курсантов и обнаружили, что более двух третей кандидатов получили I и II категории профессиональной пригодности по результатам психологического и психофизиологического обследования. Почти 7% поступивших — выпускники общеобразовательных учреждений с медалями или дипломами отличия.

Абитуриенты подготовлены и физически: более 80% ребят сдали экзамен под физподготовке на «отлично» и «хорошо», а 15% кандидатов пришли уже со спортивным разрядом. Семейную военную династию решили продолжить почти 15% курсантов.

Из военных вузов самыми популярными у абитуриентов в этом году стали Военно-медицинская академия, Военная академия материально-технического обеспечения, Военный институт физической культуры, Новосибирское высшее военное командное училище, Казанское высшее танковое командное училище.

«Наборная кампания» в военно-учебные заведения представляет собой четкий и отлаженный механизм, — отмечают в Минобороны. — Особенности поступления в военные вузы предъявляют к кандидатам соответствующие требования по профессионально-психологической пригодности, здоровью и уровню физической подготовки. При этом набор проходил в непростых условиях: это и сохраняющаяся в стране демографическая ситуация, и большое количество престижных гражданских высших учебных заведений, и значительный объем бюджетных мест в них, и конкуренция с вузами других силовых ведомств — МВД, ФСБ, ФСО, МЧС».

В целом, система подготовки военных кадров работает так, что позволяет в полном объеме обеспечить потребность Вооруженных сил России, добавил Виктор Горемыкин.