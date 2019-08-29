В Совфеде объяснили выплату Россией 54,6 млн евро Совету Европы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить долг России по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы в размере 54,6 млн евро. Это решение прокомментировали в Совфеде.

«Принять предложение МИД РФ, согласованное с Минфином, МЧС, Минкультуры, Минспортом, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54,6 млн евро», — сказано в подписанном Медведевым распоряжении, которое сегодня появилось на сайте кабмина.

Это распоряжение прокомментировал Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Когда все это началось, мы с самого начала говорили, что это вопрос не про деньги. Такова была и остается официальная позиция государства: это не про деньги, это не желание сэкономить, это принципиальный ответ на несправедливое лишение России возможности полноценно работать в Парламентской ассамблее Совета Европы. И когда мы приняли решение перестать делать взносы в Совет Европы, мы заявили, что возобновим эту практику, когда Россию восстановят в правах и выполнят ее условие, а именно — внесут в регламент ПАСЕ изменения, которые положат конец дискриминации национальных делегаций в ассамблее», — напомнил Андрей Климов.

Как только условия России были выполнены и российская делегация была полностью восстановлена в правах в ПАСЕ, правительство приняло решение внести взносы в бюджет Совета Европы, но без каких-либо штрафов и пени, подчеркнул сенатор.

«Мое личное мнение — Россия вполне может обойтись без Совета Европы. 10-20 лет назад членство в нем многое значило, было очень важным, поскольку Совет Европы играл иную роль. А сегодня, после укрепления Европарламента и других институтов ЕС, в которые входят большинство стран Совета Европы, роль СЕ скатилась до нравоучений, причем — в адрес весьма ограниченного числа стран. Члены Евросоюза не используют площадку Совета Европы для разбирательств между собой, потому что они могут это делать келейно. А вот на страны, которые, с их точки зрения, являются неправильными, в том числе на Россию, члены ЕС с удовольствием выливают весь свой критический потенциал в Совете Европы. Более того, в СЕ порядки таковы, что меньшинство может определять большинство. То есть пришли 30% от списочного состава членов ПАСЕ, половина из них или чуть больше высказали какую-то антироссийскую позицию, и этого оказывается достаточно для принятия решения. И таких несуразиц там много. Поэтому, на мой взгляд, ничего бы страшного не произошло, если бы Россия туда не вернулась», — заявил Андрей Климов.

При этом парламентарий не стал отрицать, что Совет Европы — это та международная площадка, на которой Россия может публично разъяснять свою позицию, и там много людей, которые настроены к России либо нейтрально, либо в целом позитивно.

«Зачем отказываться от такого формата, который исторически сложился? Тем более что они пошли нам навстречу, хотя мы себя не навязывали и никого не упрашивали. Мы просто сформулировали условия своего возвращения и возобновления платежей. Там все это взвесили и согласились на то, что мы говорили изначально», — заметил Климов.

Он добавил, что ПАСЕ — это один из институтов Совета Европы. В других институтах, будь то Комитет министров, ЕСПЧ, Конгресс местных и региональных властей Европы и другие, Россия не прерывала своей работы.