Российские военные навели 12 мостов через реки от Подмосковья до Хакасии 



Екатеринбург, 29 августа. Российские военные в рамках учений в Центральном военном округе навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов через крупные реки от Подмосковья до Хакасии.

Одной из шести переправ, возведенных одновременно на всех барьерных рубежах от Абакана до Волги, стал мост через самую большую реку в Европе.

«По этим переправам одновременно пошли эшелоны. Это очень важно при выполнении задач по перегруппировке войск. На тех же барьерных рубежах наводились шесть автомобильных мостов», — рассказал Федеральному агентству новостей замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Военные в рекордные сроки возвели уникальную комбинированную понтонно-мостовую переправу через Волгу в районе Сызрани, а в Хакасии — два железнодорожных моста через Енисей. Первый — из комплекта НЖМ-56 протяженностью 500 метров и второй 50-метровый рамно-эстакадный мост РЭМ-500 общей протяженностью более шести километров.

По замыслу учения, условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан. Личный состав соединения по тревоге прибыл в район ЧП и приступил к восстановлению прерванного железнодорожного сообщения. Водолазы при сильном течении реки выполнили сварочно-восстановительные работы на глубине более трех метров. Когда понтонный железнодорожный мост был восстановлен, эшелоны с тяжелой гусеничной техникой начали движение под прикрытием армейской авиации.

Также в ходе учений МТО военные в целях своевременного и гарантированного обеспечения войск горючим по дну реки Волга впервые проложили подключенный к федеральному магистральному топливопроводу полевой разборный трубопровод нового поколения. Его общая протяженность составила 2,3 км, а пропускная способность — до 1,5 тыс. тонн в сутки. Это позволило сократить время подачи горючего до обеспечиваемых войск.

Кроме того, участники учений заправили речные суда горючим с помощью беспричального заправщика кораблей на рейде БЗКР-100Э. Он позволяет осуществлять заправку кораблей на расстоянии до 1 тыс. 200 метров от линии берега. Заправочные рукава этого универсального топливозаправщика доставляются на суда помощью буксиров.

Еще один 230-метровый эстакадный железнодорожный мост военные возвели через реку Ишим под Тюменью. Здесь по замыслу учения «противник» с помощью высокоточного оружия разрушил существующую переправу. Подразделения, прибывшие к месту аварии, провели техническую разведку моста и инженерную разведку местности. Глубоководные водолазы совершили погружения с борта катера БМК-130, обследовали дно реки, проверив грунт на возможность установки свай и наличие взрывоопасных предметов. Таким образом, военнослужащие в кратчайшие сроки возвели временный железнодорожный мост, восстановив прерванное движение.

Напомним, всего по плану учений практические действия войск предусмотрены на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, в том числе в Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Самарской областей и Алтайского края.