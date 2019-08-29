Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Российские военные навели 12 мостов через реки от Подмосковья до Хакасии 

37
0 Оставить комментарий

Российские военные навели 12 мостов через реки от Подмосковья до Хакасии 
Екатеринбург, 29 августа. Российские военные в рамках учений в Центральном военном округе навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов через крупные реки от Подмосковья до Хакасии.

Одной из шести переправ, возведенных одновременно на всех барьерных рубежах от Абакана до Волги, стал мост через самую большую реку в Европе.

«По этим переправам одновременно пошли эшелоны. Это очень важно при выполнении задач по перегруппировке войск. На тех же барьерных рубежах наводились шесть автомобильных мостов», — рассказал Федеральному агентству новостей замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. 

Военные в рекордные сроки возвели уникальную комбинированную понтонно-мостовую переправу через Волгу в районе Сызрани, а в Хакасии — два железнодорожных моста через Енисей. Первый — из комплекта НЖМ-56 протяженностью 500 метров и второй 50-метровый рамно-эстакадный мост РЭМ-500 общей протяженностью более шести километров.

Российские военные навели 12 мостов через реки от Подмосковья до Хакасии 

По замыслу учения, условный противник частично разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи города Абакан. Личный состав соединения по тревоге прибыл в район ЧП и приступил к восстановлению прерванного железнодорожного сообщения. Водолазы при сильном течении реки выполнили сварочно-восстановительные работы на глубине более трех метров. Когда понтонный железнодорожный мост был восстановлен, эшелоны с тяжелой гусеничной техникой начали движение под прикрытием армейской авиации.

Также в ходе учений МТО военные в целях своевременного и гарантированного обеспечения войск горючим по дну реки Волга впервые проложили подключенный к федеральному магистральному топливопроводу полевой разборный трубопровод нового поколения. Его общая протяженность составила 2,3 км, а пропускная способность — до 1,5 тыс. тонн в сутки. Это позволило сократить время подачи горючего до обеспечиваемых войск. 

Кроме того, участники учений заправили речные суда горючим с помощью беспричального заправщика кораблей на рейде БЗКР-100Э. Он позволяет осуществлять заправку кораблей на расстоянии до 1 тыс. 200 метров от линии берега. Заправочные рукава этого универсального топливозаправщика доставляются на суда  помощью буксиров.

Еще один 230-метровый эстакадный железнодорожный мост военные возвели через реку Ишим под Тюменью. Здесь по замыслу учения «противник» с помощью высокоточного оружия разрушил существующую переправу. Подразделения, прибывшие к месту аварии, провели техническую разведку моста и инженерную разведку местности. Глубоководные водолазы совершили погружения с борта катера БМК-130, обследовали дно реки, проверив грунт на возможность установки свай и наличие взрывоопасных предметов. Таким образом, военнослужащие в кратчайшие сроки возвели временный железнодорожный мост, восстановив прерванное движение.  

Напомним, всего по плану учений  практические действия войск предусмотрены на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, в том числе в Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Самарской областей и Алтайского края. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров