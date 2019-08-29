Путин призвал поднять зарплату чиновникам в регионах

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин призвал поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым, передает пресс-служба Кремля.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — заявил глава государства.

Осипов в ответ заявил, что согласен с этой точкой зрения. Он отметил, что средняя зарплата по региону составляет 35 тыс. рублей. Зарплаты местных чиновников высчитываются по районному коэффициенту, однако подобный метод оценки труда глава региона считает уставревшим.

«Это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края. И это приводит к тому, что при суровом климате коэффициент всего 1,2.

Ранее Путин на встрече с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым обратил его внимание на высокие коммунальные тарифы и низкие зарплаты у населения. Глава субъекта федерации в свою очередь отметил, что самая большая проблема — это сокращение населения. С 2012 года рождаемость в Курганской области снизилась на 28%, а отток молодежи усугубил ситуацию.