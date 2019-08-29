Геополитик оценил гуманный подход РФ к ведению дел в Африке

Москва, 29 августа. Франция отводит государствам ЦАР одну из важнейших ролей для развития внешнеполитических связей. Об этом заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Он подчеркнул, что в настоящее время практически все европейские индустриально развитые страны рассматривают Африку как один из крупнейших поставщиков ресурсов в мире. Соколов заметил, что у России достаточно собственных природных богатств, поэтому страны ЦАР рассматриваются Москвой только с точки зрения развития политического, экономического и культурного сотрудничества.

По словам Соколова, взаимоотношения России и Африки исторически складывались по-другому. Об это пишет «Политэксперт».

«У нас шло мощное сотрудничество, мы готовили их специалистов во всех сферах деятельности: науке, технике, экономике. И все это делалось на абсолютно бескорыстной основе», — подчеркнул эксперт.

Он заметил, что Африка должна сделать важный выбор — определить систему взаимоотношений и устройства мира. Соколов подчеркнул, что РФ предлагает больше свободы, а западные страны всегда эксплуатировал государства материка, выкачивая все «до последнего гвоздика».

С точки зрения геополитика, отношения между РФ и Францией будут продолжать развиваться в прежнем русле. Он заметил, что Франция определяет взаимоотношения России и Германии. При этом, как подчеркнул эксперт, Париж выполняет роль буферной зоны с Западом, благодаря чему удается решить многие вопросы и противоречия между ключевыми игроками на геополитической арене.

Ранее сообщалось, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретится в четверг с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отметим,в Иокогаме началась 7-я Международная конференция по развитию Африки. В ней приняли участие главы африканских государств. На открытии также присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.