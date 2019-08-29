«Азов» напал на военных ДНР под четким наблюдением НАТО, заявили в Донецке

Донецк, 29 августа. Литовские военные, которые находятся в командном пункте так называемого националистического батальона «Азов» под Горловкой, наблюдают за всем комплексом операций украинских силовиков, заявили в управлении народной милиции ДНР.

«Грубое нарушение действующего перемирия нацистами «Азова» происходило под четким наблюдением представителей иностранных вооруженных сил», — заявили в оборонном ведомстве ДНР.

Как отметили в Донецке, в настоящее время в командном пункте «Азова» находятся военные из Литвы (страна является членом НАТО). Группу военных возглавляет майор Ваидас Зиогас, добавили в УНМ.

Напомним, в ночь на четверг бойцы ВСУ вышли на позиции сил ДНР на горловском направлении и вступили с ними в бой. В результате стычки погиб один военнослужащий ДНР, еще один получил тяжелые ранение, трое попали в плен.

Гражданская война на Украине разгорелась пять лет назад. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признавать руководство, пришедшее к власти после государственного переворота, и объявили об образовании ДНР и ЛНР. В ответ украинские власти начали вести силовую операцию против республик Донбасса. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.