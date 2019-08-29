Российские летчики впервые «напечатали» текстовое послание в небе

Москва, 29 августа. Российские летчики впервые «напечатали» в небе текстовое послание во время полетов в рамках выставки МАКС-2019. Об этом сообщили в Федерации самолетного спорта Москвы.

Летчики из пилотажной группы «Первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 прошли над территорией международного авиакосмического салона. Пилоты задействовали новую технологию: из самолетов были выпущены облака, которые сложились в надпись «MAKS 2019».

«Пять спортивных самолетов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки», — сказали в федерации в комментарии ТАСС.

Руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов рассказал агентству, что на борту каждого из самолетов была установлена специальная автоматизированная система. Ее задача — контролировать время и длительность выпуска масла, что и дает возможность «печатать» в небе. При этом текст, который будет выводиться в небе, задают в систему на земле. По словам Самохвалова, в России такой технологией больше никто не обладает.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели в ходе визита на МАКС-2019 новейший российский истребитель Су-57. Также президенты ознакомились с истребителем Су-35, средним вертолетом Ка-62 и тяжелым вертолетом Ми-38, которые тоже представлены на международной выставке.