В Минске объяснили предложение Лукашенко к Болтону начать с чистого листа

Минск, 29 августа. Возможное восстановление отношений между Белоруссией и США не означает ее геополитической переориентации, а Александр Лукашенко не идет по пути президента СССР Михаила Горбачева. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил белорусский эксперт аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Шпаковский объяснил, что означает предложение Лукашенко Болтону начать с чистого листа.

«Лукашенко слишком опытный политик, и его никто не смог «развести» в течение 25 лет при том, что он руководит небольшой европейской страной, расположенной на геополитическом перекрестке, — напомнил эксперт. — В то же время Горбачев за неполные семь лет умудрился угробить сверхдержаву, обладавшую мощнейшим экономическим и военно-политическим потенциалом».

По мнению собеседника ФАН, Лукашенко предложил Болтону поговорить начистоту. Президент готов услышать критику в адрес Белоруссии, а также намерен открыто и честно высказать и «неприятные вещи» в адрес США.

«Предложение нормализовать отношения следует понимать буквально, — считает Шпаковский. — На сегодняшний день понижено дипломатическое присутствие, нет послов в Вашингтоне и Минске, ряд белорусских чиновников, включая самого Лукашенко, находятся под санкциями США с абсурдной формулировкой «угроза национальной безопасности». Естественно, Белоруссия не заинтересована в конфликтных отношениях со сверхдержавой номер один современного мира, но торговать союзом с Россией и дружбой с Китаем в обмен на обещания перезагрузки Минск не станет».

Что же касается отказа белорусского лидера от поездки в Польшу то, по мнению Шпаковского, это связано с позицией Варшавы по вопросу истории Великой Отечественной войны, в которой очевидны признаки ревизионизма и пренебрежения к подвигу советского народа — победителя, в общем строю которого сражались и белорусы. В официальном ответе белорусского МИД на приглашение в Варшаву этот аспект — определяющая роль СССР в победе над нацизмом — был отмечен особо.

«Кроме того, оскорбительное решение польской стороны проигнорировать президента России также стало фактором для Минска как основного союзника РФ на международной арене», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что президент Белоруссии Лукашенко во время своей встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил начать отношения между двумя странами с чистого листа.

Накануне стало известно, что белорусский лидер не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в связи с тем, что туда не был приглашен президент России Владимир Путин.