Турецкие медики назвали клеветой заявления об изъятии органов у юной россиянки

Анкара, 29 августа. Директор турецкой клиники «Яшам хастанеси» в Аланье назвали клеветой информацию об изъятии органов у 16-летней россиянки.

«Даже подумать нельзя, чтобы здесь были незаконно изъяты органы, о чем вы говорите», — заявила Нуртач Ары в комментарии РИА Новости.

По ее словам, девушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, поэтому шансов на ее спасение не было. Нуртач Ары добавила, что мама девочки несколько дней пыталась лечить дочь активированным углем, хотя у подростка был острый приступ аппендицита и ей требовалась срочная операция. Собеседница агентства предупредила, что клиника готова защищать свою репутацию в суде.

Напомним, 16-летняя жительница Красноярска умерла в Турции в июле. Отец подростка Вячеслав Ланшаков заявил, что врачи «Яшам хастанеси» лечили его дочь «грелкой и капельницами», хотя у нее диагностировали «острый аппендицит», а когда она скончалась, только выдали им свидетельство о смерти и больше ничего: ни результатов анализов, ни медицинских справок.

Ланшуков убежден, что в Красноярск тело дочери привезли без некоторых внутренних органов. В настоящее время тело подростка находится на судмедэкспертизе, результаты которой станут известны только в сентябре. В случае, если заявления отца погибшей девочки подтвердятся, то семья обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В августе в Турции погибла еще одна россиянка. Юной петербурженке было всего 12 лет. Вместе со своими родными Алиса Адамова отдыхала в Бодруме. Во время купания в бассейне девочку начало засасывать в трубу. Ребенка с большим трудом смогли достать из воды и экстренно госпитализировали. Но врачи не смогли спасти жизнь девочки. Сегодня отец Алисы сообщил, что тело ребенка доставят в Петербург 31 августа.